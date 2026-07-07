باشگاه خبرنگاران جوان - زمینهای کشاورزی فارس همواره بر مدار رویش میچرخند. خوشههای گندم و محصولات شتوی، یک یک از مزارع جمع شدند تا جایی برای بوتههای تازه باز شود. در گوشهای دیگر، هزاران هکتار از دشتها با بذرهای نوین، خود را برای فصلی پربار آماده میکنند. اینجا هر فصل، روایتی نو دارد و مزرعه ها، هرگز از چرخه حیات خالی نمیمانند.
آخرین خوشهها در مرودشت درو شدند
عزیزی، سرپرست تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت، با اشاره به پایان عملیات برداشت محصولات شتوی در این شهرستان، از اجرای برنامه کاشت داشت و برداشت بر اساس تقویم زراعی و الگوی کشت ابلاغی، خبر داد.
او اظهار کرد: عملیات برداشت محصولات شتوی شامل گندم، جو، کلزا و سایر محصولات پاییزه با مشارکت بهرهبرداران و نظارت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی به پایان رسیده است.
عزیزی افزود: در طول فصل برداشت، تأمین ادوات برداشت و توزیع نهادههای مورد نیاز، ارائه خدمات فنی و کارشناسی و پایش مستمر مزارع در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی قرار داشت تا برداشت در زمان مناسب و با رعایت توصیههای فنی انجام شود.
او ابراز امیدواری کرد با استمرار شرایط مناسب و مدیریت مطلوب مزارع، شاهد افزایش تولید و افزایش بهرهوری محصولات شتوی در شهرستان مرودشت هستیم.
دانههای طلایی در فسا به سرانجام رسیدند
سعید شیروانیدوست مدیر جهاد کشاورزی فسا اظهار کرد: عملیات برداشت گندم از اراضی این شهرستان که از اوایل خردادماه آغاز شده بود، تا اوایل تیرماه به طور کامل به اتمام رسید.
او با اشاره به سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی جاری، افزود: گندمکاران فسا امسال در سطحی معادل ۱۰ هزار و ۸۶ هکتار به کشت این محصول پرداخته بودند که در نهایت ۴۳ هزار تن گندم از این اراضی برداشت شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا در خصوص روند تحویل محصول به مراکز خرید اضافه کرد: جهت رفاه حال کشاورزان، ۳ مرکز خرید شامل تعاونی روستایی امیرکبیر، تعاونی روستایی دوگان، تعاونی روستایی ششده و یک مرکز خرید کارخانه آرد فسا، کار خرید تضمینی گندم را در طول فصل برداشت بر عهده داشتند.
شیروانیدوست با قدردانی از تعامل کشاورزان و دستاندرکاران این فصل زراعی، تصریح کرد: تلاش مجموعه مدیریت جهاد کشاورزی بر این بوده است تا با نظارت مستمر بر فرآیند برداشت و خرید، دغدغههای گندمکاران به حداقل برسد و محصول تولیدی آنها با شرایط مطلوب تحویل مراکز خرید شود.
کشت صیفی جات مکانیزه در دل مزارع
علی موسی پور جشنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان اظهار کرد: بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سرچهان به کشت انواع محصولات صیفی اختصاص یافته است.
او ادامه داد: خیارسبز، گوجه، سیب زمینی، هندوانه و ذرت علوفهای از جمله محصولاتی است که در مزارع سرچهان به صورت کاملا مکانیزه کشت شده است.
موسی پور جشنی گفت: توسعه کشت نشائی و استفاده حداکثری از سیستمهای آبیاری نوین در بخش کشاورزی و استفاده از بذور هیبرید جدید و پر بازده در دستور کار کارشناسان این مدیریت قرار دارد.
او افزود: ذرت علوفهای با سطح زیر کشت هزار هکتار، به عنوان کشت غالب صیفی جات در سرچهان است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان تصریح کرد: برآورد میشود در پایان این فصل زراعی، بیش از ۱۵۰ هزار تن انواع محصول صیفی تولید و روانه بازار شود.
منبع: روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای مرودشت، فسا و سرچهان