باشگاه خبرنگاران جوان - پیکر کوهنورد ۵۳ ساله اهل مشهد و عضو گروه کوهنوردی پامیر که سوم تیرماه پس از سقوط در شکاف یخچال طبیعی علم‌کوه مفقود شده بود، بنا به گفته رییس جمعیت هلال احمر کلاردشت پس از حدود ۲ هفته جست‌وجوی مستمر، امروز در دهانه یخچال قله علم‌کوه پیدا شد.

این کوهنورد ۵۳ ساله اهل مشهد و عضو گروه کوهنوردی پامیر، شامگاه سوم تیرماه به همراه دست‌کم ۱۵ نفر دیگر در حال صعود به علم‌کوه بود که پس از انحراف از مسیر در محدوده تنگه گلو و ورود به یخچال طبیعی، به داخل شکاف یخچال سقوط کرد.

امیرحسین عسگرزاده افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امداد و نجات هلال احمر به همراه کوهنوردان و نیروهای بومی منطقه عملیات جست‌وجو را آغاز کردند، اما به دلیل شرایط خاص یخچال، جریان آب زیر یخ و خطرات موجود، دسترسی به محل سقوط و انتقال پیکر در روزهای نخست امکان‌پذیر نبود.

وی ادامه داد: طی روزهای گذشته چندین تیم امدادی و کوهنوردان منطقه به طور مستمر در عملیات جست‌وجو مشارکت داشتند و از صبح امروز نیز تیم‌های عملیاتی از ساعت پنج بامداد جست‌وجو را از سر گرفتند .

رییس جمعیت هلال احمر کلاردشت گفت: سرانجام حوالی ساعت ۱۱ امروز پیکر این کوهنورد در دهانه یخچال قلم علم‌کوه و حدود ۱۲۰متر پایین‌تر از محل بازشدگی دهانه یخچال کشف شد.

عسگرزاده با بیان اینکه این کوهنورد در همان محل سقوط جان خود را از دست داده بود، افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد شدت جراحات وارده، به‌ویژه آسیب شدید به ناحیه سر، سبب فوت وی در همان لحظات اولیه حادثه شده است.

وی اظهار کرد: پس از انتقال پیکر به پایین‌دست، موضوع به مراجع انتظامی و قضایی اطلاع داده شد و مراحل قانونی تحویل پیکر به خانواده متوفی در حال انجام است.

علم‌کوه با ارتفاع حدود چهار هزار و ۸۵۰ متر، دومین قله مرتفع ایران و یکی از مهم‌ترین مقاصد کوهنوردی کشور در شهرستان کلاردشت به شمار می‌رود و همه‌ساله به‌ویژه در فصل تابستان میزبان شمار زیادی از کوهنوردان داخلی و خارجی است.