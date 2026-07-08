باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - الهام آزاد عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه مراسم تشییع پیکر حضرت آقا هم در تهران پایتخت ایران اسلامی و هم در قم پایتخت معنوی کشور با حضور گسترده مردم برگزار شد، گفت: این ملت مبعوث‌شده که در جنگ تحمیلی سوم به مدت صدواندی شب در خیابان‌ها بودند، در طول ۴۷ سال انقلاب اسلامی همیشه از پایه‌های قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند و ما در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب شاهد سیل خروشان مردم مبعوث‌شده ایران اسلامی بودیم و این خروش مردم نشأت گرفته از شخصیت برجسته، والا و بی‌بدیل این مجاهد فی‌سبیل‌الله بود.

دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: حضرت آیت‌الله جوادی آملی که یکی از علمای عالی‌قدر ایران اسلامی هستند، وقتی بر پیکر مطهر رهبر شهیدمان نماز را به جا می‌آوردند از فرازهایی استفاده می‌کردند مبنی براینکه ایشان مجاهدی بود که از چشمه توحید ناب سیراب شده و خون ایشان نه برای حزب و قدرت بلکه برای اسلام و امت ریخته شد لذا این فرازها حاکی از این است که رهبر عزیزمان چه شخصیت برجسته‌ای بودند و با شخصیت بی‌بدیلی که داشتند نه‌تنها رهبر ایران اسلامی، بلکه ولی‌امر مسلمین جهان بودند.

نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس تاکید کرد: وقتی به موج خروشان مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب نگاه می‌کنیم باید اذعان کنیم که در طول تاریخ، چنین تشییع و بدرقه‌ای واقعاً بی‌نظیر بوده و قطعاً چشم جهانیان را به ایران خیره کرد و همان‌طور که رهبر شهیدمان فرمودند نظم نوین جهانی در حال رقم خوردن است و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی آغاز شده است و یکی از آن گام‌هایی که این حرکت داشت همین حضور پرشور مردم عزیز ایران در مراسم تشییع حضرت آقا در تهران و قم بود.

دبیر دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: قطعاً در روز پنجشنبه یک موج خروشان دیگر از ملت بصیر ایران که به آرمان‌های امام راحل، امام شهید و نظام مقدس جمهوری اسلامی وفادار هستند را خواهیم دید و این امر درواقع، حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی است چون رهبر عزیز ما، فقط رهبر ایران نبود بلکه ولی‌امر مسلمین جهان بود.

این نماینده مجلس می‌گوید رهبر شهید انقلاب یک مجاهدی بودند که باید گفت بدا به حال کسانی که شخصیت ایشان را درک نکردند.

آزاد اظهار کرد: در مدتی که توفیق خدمتگزاری برای مردم در مجلس شورای اسلامی را دارم، یکی از سعادت‎هایی که نصیبم شده این بود که از نزدیک حضرت آقا را ملاقات کردم و خیلی خوشحال هستم که خداوند این توفیق را نصیب من کرد.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس بیان کرد: حضور منسجم و وحدت‌آفرین مردم در مراسم تشییع یک پیام دیگر به دنیا مخابره کرد و آن پیام، استحکام، اقتدار، عزت و استقلال نظام مقدس جمهوری اسلامی است و مردم ما همچنان به آرمان‌های امام راحل و امام شهیدشان وفادار هستند و جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و صلابت مسیر خود را با سربلندی ادامه می‌دهد.

نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس تصریح کرد: حضور مردم از اقصی نقاط کشورمان در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان بیانگر بیعت با رهبر رشیدمان حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای خلف صالح امام شهیدمان است که از زمان حضور در جایگاه رهبری توانستند با تدبیر، دشمن را در جنگ شکست دهند و خوی استکباری و وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به تمام مردم آزاده جهان نشان دهند.

آزاد گفت: یکی از درخواست‌های عموم مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، خون‌خواهی امام شهیدمان است چراکه داغی بر دل مردم نشسته که راه درمانی ندارد لذا انتقام از قاتلان رهبر شهید می‌تواند آلام مردم از این داغ را کاهش دهد.