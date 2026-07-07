باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال مصر در حالی که تا اواسط نیمه دوم با نتیجه ۲ بر صفر از آرژانتین پیش بود و تنها چند دقیقه با صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی فاصله داشت، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد تا با وجود نمایشی درخشان، وداعی تلخ با جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.

حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، که از این شکست به‌شدت ناراحت بود، پس از پایان مسابقه اظهار کرد: ما تیم برتر میدان بودیم. شاید می‌خواهند آرژانتین قهرمان جهان شود و مسی هم به دلایل بازاریابی همچنان در جام جهانی بماند.

وی افزود: امیدوار بودم شادی بیشتری برای مردم به ارمغان بیاورم. من از باخت متنفرم، به‌ویژه وقتی احساس کنم ناعادلانه بوده است.

سرمربی مصر در پایان گفت: فوتبال فقط به کیفیت فنی خلاصه نمی‌شود،حتی وقتی مقابل قهرمان جهان بازی می‌کنید، عوامل دیگری هم در نتیجه تاثیر دارند.