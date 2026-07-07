پس از لغو مجوز نفتی ایران توسط آمریکا، قیمت نفت ۴ درصد افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - قیمت نفت خام روز سه‌شنبه پس از لغو معافیت موقت فروش نفت ایران توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، بیش از ۴ درصد افزایش یافت.

یک مقام آمریکایی با اعلام این خبر به CNBC مدعی شد: «اقدامات ایران در تنگه برای ایالات متحده کاملاً غیرقابل قبول بود و با عواقبی رو‌به‌رو خواهد شد.»

علاوه بر این، قطر معاون سفیر ایران را امروز پس از حمله به یک نفتکش قطری، الرکایات، احضار کرد.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام‌زنی وزارت خارجه قطر به ایران در رابطه با حمله ادعایی به یک شناور مرتبط با این کشور در تنگه هرمز در روز سه‌شنبه ۱۶ تیر را سوال برانگیز و مغایر با اصل حسن همجواری دانست و چنین رفتاری را غیر قابل قبول خواند.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای تحویل در ماه اوت ۴.۳۵ درصد افزایش یافت و در ساعت ۳:۰۲ بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا به ۷۱.۵۳ دلار در هر بشکه رسید. یک دقیقه بعد، قیمت نفت برنت برای تحویل در ماه سپتامبر ۴.۴۹ درصد افزایش یافت و به ۷۵.۲۲ دلار در هر بشکه رسید.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: قیمت نفت ، معافیت تحریمی ایران
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