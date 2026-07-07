آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای در عراق برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان، جمعی از مقامات عالی‌رتبه لشکری و کشوری جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقامات ارشد دولت عراق و مسئولان عالی‌رتبه محلی، در فضایی آکنده از اندوه، احترام و شکوه برگزار شد.

در این مراسم، رئیس‌جمهور و هیئت همراه در کنار مقامات عراقی با ادای احترام به مقام شامخ قائد شهید و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، یاد و خدمات ماندگار ایشان در اعتلای امت اسلامی را گرامی داشتند.

همزمان با ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به فرودگاه نجف اشرف، هزاران نفر از مردم و زائران عراقی با حضور در محل، از این پیکر مطهر استقبال کردند.

حاضران با سر دادن شعارهای مذهبی و ابراز احساسات، پیکر مطهر را بر دوش گرفته و تا جایگاه استقرار مشایعت کردند. فضای فرودگاه نجف اشرف از نخستین دقایق ورود پیکر مطهر، مملو از جمعیت عزادار بود و سوگواران با نوحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی در این آیین حضور یافتند.

در این مراسم، عاشقان اهل‌بیت (ع) از شهرهای مختلف عراق با در دست داشتن پرچم‌های عزا و نمادهای سوگواری، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، در آیین استقبال و مشایعت پیکر مطهر شرکت کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه در نجف اشرف برگزار می‌شود و سپس این پیکر برای برگزاری آیین تشییع به کربلای معلی منتقل خواهد شد.

محل قرار گرفتن پیکر امام شهید در فرودگاه نجف برای ادای احترام

آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق

پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی روی دستان مردم و جوانان عراقی در فرودگاه نجف اشرف

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حمل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی توسط عاشقان عراقی در فرودگاه نجف اشرف به سمت جایگاه استقرار

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ادای احترام نظامی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در فرودگاه نجف اشرف

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بامان الله، یا ولی الله؛ نوحه‌خوانی قطعه معروف «بامان الله» در جوار پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در فرودگاه نجف اشرف

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پیکر رهبر شهید انقلاب بر دستان مردم حاضر در فرودگاه نجف اشرف بدرقه شد

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حضور پزشکیان در جایگاه استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در فرودگاه نجف اشرف

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تصاویری از خروج پیکر آقای شهید ایران از محل مراسم استقبال مقامات عراقی در فرودگاه نجف

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برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر انقلاب ، امام شهید
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