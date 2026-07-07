باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه)، با حضور رئیسجمهور پزشکیان، جمعی از مقامات عالیرتبه لشکری و کشوری جمهوری اسلامی ایران و همچنین مقامات ارشد دولت عراق و مسئولان عالیرتبه محلی، در فضایی آکنده از اندوه، احترام و شکوه برگزار شد.
در این مراسم، رئیسجمهور و هیئت همراه در کنار مقامات عراقی با ادای احترام به مقام شامخ قائد شهید و رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، یاد و خدمات ماندگار ایشان در اعتلای امت اسلامی را گرامی داشتند.
همزمان با ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به فرودگاه نجف اشرف، هزاران نفر از مردم و زائران عراقی با حضور در محل، از این پیکر مطهر استقبال کردند.
حاضران با سر دادن شعارهای مذهبی و ابراز احساسات، پیکر مطهر را بر دوش گرفته و تا جایگاه استقرار مشایعت کردند. فضای فرودگاه نجف اشرف از نخستین دقایق ورود پیکر مطهر، مملو از جمعیت عزادار بود و سوگواران با نوحهسرایی و مرثیهخوانی در این آیین حضور یافتند.
در این مراسم، عاشقان اهلبیت (ع) از شهرهای مختلف عراق با در دست داشتن پرچمهای عزا و نمادهای سوگواری، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، در آیین استقبال و مشایعت پیکر مطهر شرکت کردند.
بر اساس برنامه اعلامشده، آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی صبح چهارشنبه در نجف اشرف برگزار میشود و سپس این پیکر برای برگزاری آیین تشییع به کربلای معلی منتقل خواهد شد.