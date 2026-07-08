روزنامه‌های امروز به حماسه‌سازی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی در قم پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عناوین روزنامه‌های امروز چهارشنبه هفدهم تیرماه، یک موضوع بود؛ حماسه‌سازی ملت همیشه در صحنه ایران در آئین تشییع رهبر شهید امت اسلام، حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای.

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر

برچسب ها: روزنامه ها ، صفحه نخست روزنامه ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه ۲۴ بهمن
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۱ بهمن
صفحه نخست روزنامه‌ها – چهارشنبه اول اسفند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ابراز تاسف از اتهام زنی قطر درباره حادثه ادعایی علیه یک شناور در تنگه هرمز
بیانیه وزارت خارجه درباره نقض صریح بند ۱۰ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا
پزشکیان راهی نجف شد
آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق + فیلم
پزشکیان در دیدار نخست وزیر عراق از میزبانی شایسته از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تقدیر کرد
ولایتی: موضع ایران در حمایت از مقاومت تغییرناپذیر است
سخنگوی وزارت دفاع: خوداتکایی دفاعی، میراث راهبردی قائد شهید است
دیدار نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با عراقچی
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر
بیانیه وزارت خارجه درباره نقض صریح بند ۱۰ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد توسط آمریکا
آیین رسمی استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق + فیلم
ابراز تاسف از اتهام زنی قطر درباره حادثه ادعایی علیه یک شناور در تنگه هرمز
دیدار نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با عراقچی
پزشکیان در دیدار نخست وزیر عراق از میزبانی شایسته از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب تقدیر کرد
ولایتی: موضع ایران در حمایت از مقاومت تغییرناپذیر است
پزشکیان راهی نجف شد
سخنگوی وزارت دفاع: خوداتکایی دفاعی، میراث راهبردی قائد شهید است
آمادگی کامل وزارت کشور برای همکاری و هم‌افزایی با قوه قضاییه
سردار قاآنی: مشت‌های دو ملت ایران و عراق برابر فتنه‌های آمریکایی محکم‌تر می‌شود
در غم ملت ایران و خانواده رهبر شهید شریک هستیم
عراقچی: مردم و نیرو‌های مسلح شجاع ما، هیچ تهدید و هراسی به خود راه نمی‌دهند
بقائی: لفاظی‌های وزیر خارجه آلمان درباره تنگه هرمز شرم آور است
بدرقه رهبر شهید، بزرگ‌ترین تشییع رهبر یک کشور در جهان است/ ارامنه در مراسم خاکسپاری در مشهد حضور می‌یابند
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر