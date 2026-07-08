صدای چند انفجار در شهر بندرعباس، قشم و سیریک شنیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -دقایقی پیش صدای چند انفجار در شهرستان های بندرعباس ،سیریک،قشم و بندرلنگه شنیده شد.

بنابر گفته های ساکنان بندرعباس بیش از ۶ صدای انفجار در بندرعباس شنیده شده است .

دود غلیظی هم از دریا در ساحل بندرعباس قابل مشاهده است .

خبرنگار ما در بندرعباس گفت: صدای انفجارها در محدوده شرق و غرب بندرعباس شنیده شد است..

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان گفت: دود سیاه در پشت بازار ماهی‌فروشان بندرعباس ناشی از اصابت پرتابه‌های دشمن به اسکله صیادی بندرعباس و آتش گرفتن تعدادی از قایق‌های صیادی مردمی است