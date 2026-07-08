سوئیس پس از تساوی بدون گل برابر کلمبیا در ۱۲۰ دقیقه، در ضربات پنالتی با نتیجه ۴ - ۳ به پیروزی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- دیدار تیم‌های سوئیس و کلمبیا در  جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از نزدیک‌ترین و نفس‌گیرترین بازی‌های این مرحله بود؛ مسابقه‌ای که در پایان ۱۲۰ دقیقه بدون گل به پایان رسید و سرنوشت آن به ضربات پنالتی کشیده شد.

هرچند کلمبیا در بیشتر دقایق مسابقه، به‌ویژه در نیمه دوم، عملکرد هجومی‌تری داشت و چند موقعیت خطرناک روی دروازه سوئیس خلق کرد، اما دفاع منظم سوئیسی‌ها و درخشش دو دروازه‌بان اجازه باز شدن دروازه‌ها را نداد.

در وقت‌های اضافه نیز هر دو تیم برای فرار از پنالتی تلاش کردند، اما ضربات بی‌دقت، برخورد توپ‌ها به تیر دروازه و خستگی بازیکنان باعث شد بازی همچنان بدون گل باقی بماند.

در نهایت، سوئیس در ضربات پنالتی با نتیجه ۴  - ۳ کلمبیا را شکست داد و با حفظ تمرکز در لحظات سرنوشت‌ساز، جواز حضور در مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ را به دست آورد. 

سوئیس در مرحله یک چهارم نهایی یکشنبه بیست و یک تیر بابد به مصاف آرژانتین برود.

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برچسب ها: سوئیس ، کلمبیا
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