مدیرکل مهندسی وحدنگاری سازمان امور اراضی گفت:مشاوران دارای صلاحیت، بازوی اجرایی تحقق بزرگ‌ترین طرح ساماندهی و صدور اسناد اراضی کشاورزی هستند وطرح با اتکا به توان تخصصی مشاوران شتاب می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد احمدی مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور در حاشیه برگزاری جلسه ارزیابی مدیران پروژه مشاوران طرف قرارداد اجرای قانون الزام، اجرای تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های این اداره کل دانست و گفت: این طرح ملی با اتکا به توان تخصصی و ظرفیت اجرایی مشاوران دارای صلاحیت در سراسر کشور به‌صورت هدفمند و منسجم اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به نقش راهبردی این قانون در تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و تسریع در صدور اسناد حدنگاری (کاداستری)، افزود: مشاوران دارای صلاحیت، بازوی اجرایی متخصص سازمان امور اراضی کشور در اجرای این پروژه ملی هستند و بهره‌گیری از دانش فنی، تجربه و ظرفیت اجرایی آنان، لازمه تحقق موفق این مأموریت بزرگ است.

مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور، آشنایی کامل مدیران پروژه و کارشناسان مشاور با قوانین، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط را از عوامل کلیدی موفقیت اجرای طرح برشمرد و افزود: تعامل درست با کشاورزان و مالکان اراضی کشاورزی و ایجاد وحدت رویه در اجرای فرآیندها، نیازمند آموزش مستمر، هماهنگی منظم و انتقال دقیق الزامات قانونی است.

احمدی  با تأکید بر رویکرد بهبود مستمر در اجرای طرح از تمامی مشاوران خواست ضمن ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی خود در مرحله پایلوت، زمینه ارتقای کمی و کیفی اجرای پروژه را فراهم کنند تا فرآیند اجرا با بیشترین دقت، سرعت و اثربخشی دنبال شود.

برچسب ها: طرح کاداستر ، صدور سند کشاورزی ، حدنگاری زمین
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