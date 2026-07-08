باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - محققان نتایج هشت کارآزمایی بالینی تصادفی شامل ۵۲۶ بیمار مبتلا به کمردرد مزمن را تجزیه و تحلیل کردند. اثرات تای چی با مراقبتهای استاندارد، سایر برنامههای ورزشی، برنامههای آموزشی، عدم ورزش یا سایر اشکال توانبخشی مقایسه شد. دورههای تمرین از چهار تا دوازده هفته متغیر بود و جلسات دو تا پنج بار در هفته برگزار میشد.
نتایج نشان داد که تای چی شدت درد را به طور قابل توجهی کاهش میدهد: نمرات درد به طور متوسط ۱.۴ امتیاز کاهش یافت. بیماران همچنین بهبود عملکرد روزانه را تجربه کردند و حرکت و انجام فعالیتهای روزانه را آسانتر یافتند. محققان این اثر مثبت را به ماهیت ملایم تای چی و نقش آن در تقویت عضلات مرکزی، تنظیم تنفس و کاهش تنش عضلانی و روانی نسبت میدهند.
تیم تحقیقاتی معتقد است که تای چی میتواند به عنوان یک گزینه اضافی ایمن و در دسترس در برنامههای توانبخشی برای بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در نظر گرفته شود، اما آنها بر نیاز به مطالعات بزرگتر برای ارائه توصیههای دقیق و قابل اعتماد تأکید کردند.
مطالعهای که توسط محققان دانشگاه استرالیای جنوبی انجام شد، نشان داد که یادگیری مجدد حرکات پایه «کودکانه» مانند خزیدن، غلتیدن و چمباتمه زدن، میتواند ناراحتی را کاهش داده و کمردرد مزمن را در بزرگسالان تسکین دهد.
منبع: Lenta.ru