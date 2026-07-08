اردوغان اعلام کرد آنکارا از طرح‌های صلح پیشنهادی ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین حمایت کرده و به تلاش برای پیشبرد مذاکرات ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، اظهار داشت که آنکارا از ابتکارات صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای حل و فصل مناقشه در اوکراین حمایت می‌کند و همچنان از کانال‌های ارتباطی موجود با روسیه برای کمک به پیشبرد روند صلح استفاده خواهد کرد.

اردوغان روز گذشته نیز تایید کرد که قصد دارد درباره درگیری در اوکراین و گام‌های احتمالی برای حل آن با ترامپ گفت‌و‌گو کند. او افزود: «ما با آقای ترامپ در مورد درگیری جاری بر سر اوکراین و گام‌هایی که می‌توان در این راستا برداشت، گفت‌و‌گو خواهیم کرد.»

پیش از این، یک منبع دیپلماتیک در آنکارا به خبرگزاری بین‌المللی و رادیو اسپوتنیک گفت که رهبران ائتلاف قصد دارند در جلسه روز سه‌شنبه خود درباره درگیری‌های پیرامون اوکراین بحث کنند.

ترکیه با روسیه و اوکراین در ارتباط است و بار‌ها آمادگی خود را برای فراهم کردن بستری برای دور جدید مذاکرات ابراز کرده است. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، پیش از این اعلام کرده بود که آنکارا آماده است در صورت نشان دادن اراده سیاسی از سوی طرفین، روند مذاکرات را تسهیل کند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: ترکیه و آمریکا ، جنگ اوکراین ، اجلاس ناتو
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