معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: صادرات دام زنده باید مدیریت شود، چنانچه کشوری بالاتر محصولات ما را خریداری می‌کنند، امری کاملا بدیهی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - روح اللّه زحمتکش معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صادرات دام زنده کماکان ممنوع است، گفت:در خصوص دام زنده باید به یک فضای مدیریت صادرات برسیم چراکه به شکل قاچاق در حال انجام است و نمی توان آن را کتمان کرد.

به گفته وی، صادرات دام زنده باید مدیریت شود، چنانچه کشوری بالاتر محصولات ما را خریداری می کنند، امری کاملا بدیهی است چراکه گوشت گوسفند کشور ما بواسطه چرای دام با کیفیت بالا و ارگانیک است.

زحمتکش ادامه داد: امکان صادرات گوشت گوسفندی با نرخ ۱۰ تا ۱۲ دلار و واردات با ۵ دلار وجود دارد و وزیر جهاد دستور در این خصوص را داده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بدنبال افزایش سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور هستیم، افزود: برای افزایش سرانه مصرف گوشت قرمز، بن بستی که طی سال های اخیر رخ داده است، شیفت پارادایم هایی بوده که از بخش عشایری و روستایی به سمت دامپروری رفتیم و در این خصوص الگوسازی نکردیم و به سمت صنعتی رفتیم، اما نتوانستیم به شکل پایدار انجام دهیم که گلوگاه آن‌ تامین علوفه ارزان بوده است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد گفت: با توجه به برنامه ای که برای تامین علوفه ارزان داریم، تولید گوشت قرمز را افزایش می دهیم و با وجود صادرات، سرانه مصرف را افزایش می دهیم.

برچسب ها: صادرات دام زنده ، بازار دام ، قیمت دام
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