باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

انتشار تصاویر حمله ناجوانمردانه آمریکا به حسینیه امام خمینی (ره) برای نخستین بار + فیلم

تصاویری از حملات ناجوانمردانه آمریکا به حسینیه امام خمینی (ره) در اسفند ماه ۱۴۰۴ برای نخستین بار منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از آثار حمله تروریستی آمریکا به حسینیه امام خمینی (ره) در جنگ تحمیلی سوم که برای نخستین بار همزمان با سفر رهبر شهید انقلاب به کربلای حسینی منتشر شده است.

مطالب مرتبط
انتشار تصاویر حمله ناجوانمردانه آمریکا به حسینیه امام خمینی (ره) برای نخستین بار + فیلم
young journalists club

پیشی گرفتن تعداد شهدای لبنان از شهدای ایران در جنگ تحمیلی سوم + فیلم

انتشار تصاویر حمله ناجوانمردانه آمریکا به حسینیه امام خمینی (ره) برای نخستین بار + فیلم
young journalists club

روایت مجاهدی که رزمنده مکتب حسینی بود + فیلم

انتشار تصاویر حمله ناجوانمردانه آمریکا به حسینیه امام خمینی (ره) برای نخستین بار + فیلم
young journalists club

حضور مقامات بیش از ۱۰۰ کشور در تهران نشان داد ایران دیگر تنها نیست + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 شوک غافلگیرکننده رسانه‌ها و مقامات آمریکایی از عشق و ارادت میلیونی مردم به رهبر ایران + فیلم
۹۴۵

 شوک غافلگیرکننده رسانه‌ها و مقامات آمریکایی از عشق و ارادت میلیونی مردم به رهبر ایران + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
قاب متفاوتی از لحظات ابتدایی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف + فیلم
۸۴۸

قاب متفاوتی از لحظات ابتدایی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
پیکرهای شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب، در جوار ضریح امام حسین + فیلم
۷۰۵

پیکرهای شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب، در جوار ضریح امام حسین + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
تشییع پیکرهای خانواده رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت اباالفضل(ع) + فیلم
۶۳۵

تشییع پیکرهای خانواده رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت اباالفضل(ع) + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
 تحلیلگر برجسته عمانی در توصیف امام شهید؛ فقیه، اندیشمند و سیاستمدار باتجربه! + فیلم
۶۰۹

 تحلیلگر برجسته عمانی در توصیف امام شهید؛ فقیه، اندیشمند و سیاستمدار باتجربه! + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha