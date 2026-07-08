مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان گفت: فرودگاه‌های استان تا اطلاع بعدی بسته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم توسلی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در جنوب کشور، همه فرودگاه هرمزگان تعطیل و پروازها کنسل شد.

وی گفت: درصورت باز شدن فرودگاه‌ها از رسانه‌های معتبر اطلاع رسانی می‌شود.

منبع:روابط عمومی فرودگاه‌های هرمزگان

برچسب ها: فرودگاه هرمزگان ، لغو پروازها
خبرهای مرتبط
توقف پرواز‌های فرودگاه مهرآباد تا ساعت ۱۴ فردا تمدید شد
لغو کلیه پروازهای فرودگاه مشهد به دلیل بارش برف
اعلام تغییر ساعات پروازها در هرمزگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات حمله بامداد چهارشنبه دشمن به بندر سیریک اعلام شد
تکذیب حمله به فرودگاه بندرعباس؛ پروازها همچنان برقرار است
فرودگاه‌های هرمزگان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد
آخرین اخبار
فرودگاه‌های هرمزگان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد
جزئیات حمله بامداد چهارشنبه دشمن به بندر سیریک اعلام شد
تکذیب حمله به فرودگاه بندرعباس؛ پروازها همچنان برقرار است
صدای چندین انفجار در بندرعباس، قشم و سیریک