\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0627\u0638\u0645 \u062a\u0648\u0633\u0644\u06cc \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f: \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0647\u0645\u0647 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644 \u0648 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0632\u0647\u0627 \u06a9\u0646\u0633\u0644 \u0634\u062f.\n\u0648\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631\u0635\u0648\u0631\u062a \u0628\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0646 \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0639\u062a\u0628\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639 \u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646