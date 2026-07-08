باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری در حاشیه بازدید با حضور در تعدادی از نانواییهای بینراهی استان با تأکید بر نقش مهم نانواییهای بینراهی در خدمترسانی به مردم، گفت: تأمین نان مورد نیاز مردم و مسافران، یکی از مهمترین مسئولیتهای اجتماعی ماست و تمامی واحدهای نانوایی موظف هستند با رعایت ساعات پخت مصوب، حفظ کیفیت نان و تکریم مراجعهکنندگان، خدماتی در شأن مردم شریف، ولایتمدار و شهیدپرور ایران اسلامی ارائه کنند.
او با قدردانی از حمایت فرمانداران شهرستانهای استان در مدیریت و هماهنگی امور مربوط به تأمین و توزیع نان، افزود: از همکاری، اهتمام و پیگیریهای فرمانداران محترم شهرستانها که با تعامل سازنده و حضور میدانی، زمینه ارائه خدمات مطلوب به مردم، مسافران و زائران را فراهم کردهاند، صمیمانه قدردانی میکنم. این همافزایی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نقش مؤثری در حفظ آرامش، تأمین بهموقع نان و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته است.
جعفری همچنین از تلاش و همراهی نانوایان استان در تأمین نان مورد نیاز مردم و مسافران عازم مشهید مقدس قدردانی کرد و گفت: همدلی و مسئولیتپذیری نانوایان در روزهای پرتردد، نقش مؤثری در حفظ آرامش عمومی و رضایتمندی شهروندان و زائران دارد و این خدمت صادقانه، ارزشمند و شایسته تقدیر است.
بازدیدهای میدانی از نانواییهای بینراهی و سایر واحدهای خبازی استان با هدف اطمینان از تأمین پایدار نان، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی مناسب به نیاز مردم و مسافران عازم مراسم تدفین پیکر مطهر قائد شهید حضرت آیت الله امام سید علی حسینی خامنهای (قدس سره)، بهصورت مستمر توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران ادامه خواهد داشت.