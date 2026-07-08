باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو اطلاعیه ۳۰ خرداد درباره دستورالعمل‌ اجرایی تأمین و فروش ارز زیارتی اربعین حسینی در سال جاری و در راستای اجرای مفاد ماده (۲) دستورالعمل مذکور، تمام بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی، مجاز به انجام عملیات فروش ارز به زائرین محترم به نرخ توافقی هستند.



جزئیات تکمیلی پیرامون به‌روزرسانی فهرست مزبور و همچنین اعلام اطلاعات سایر بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌های دارای آمادگی فروش ارز اربعین نیز از طریق مبادی اطلاع‌رسانی رسمی «ستاد مرکزی اربعین وزارت کشور» به استحضار عموم خواهد رسید.