باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر آناستازیا بوسکاکالووا، متخصص قلب در روسیه می‌گوید که خود تابستان باعث افزایش ویسکوزیته خون نمی‌شود، اما مصرف ناکافی مایعات و تعریق بیش از حد منجر به کاهش حجم پلاسمای خون می‌شود که به نوبه خود غلظت گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید و پلاکت‌ها را افزایش می‌دهد. این وضعیت می‌تواند خطر تشکیل لخته خون را افزایش دهد که ممکن است عوارض جدی از جمله سکته مغزی ایجاد کند.

این پزشک به سالمندان و مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلب، فشار خون بالا و دیابت توصیه کرد که در هوای گرم به سلامت خود توجه ویژه داشته باشند.

بوسکاکالووا گفت: برای جلوگیری از کم آبی بدن، حفظ تعادل مایعات در بدن، تمرکز بر نوشیدن آب تمیز و حداقل ۱.۵ لیتر در روز در دوره‌های گرم ضروری است.

او افزود که تشنگی، خشکی دهان، ادرار کم، ادرار تیره، ضعف، سرگیجه و گرفتگی عضلات از برجسته‌ترین علائم اولیه کم آبی بدن هستند.

بوسکاکالووا برای جلوگیری از کم‌آبی بدن، توصیه کرد که بدن خود را هیدراته نگه دارید، میوه‌ها و سبزیجات سرشار از آب فراوان بخورید، از قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید خودداری کنید و تا حد امکان از فعالیت‌های بدنی شدید در ساعات اوج گرما خودداری کنید.

منبع: lenta.ru