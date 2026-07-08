برای بعد از ظهرهای این هفته، باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگو‌های پیش بینی وضع هوا، آسمان استان، صاف تا کمی ابری، در بعد از ظهر با افزایش سرعت وزش باد است.

او ادامه داد: از امروز چهارشنبه تا پایان هفته طی ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب، در نیمه شرقی به ویژه جنوب شرق استان گاهی وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اضافه کرد: به لحاظ شرایط دمایی، روند تغییرات تا پایان هفته، به تدریج افزایشی است.

محسن علیمردانی رئیس اداره شبکه دیدبانی ایستگاه‌های استان فارس نیز گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشت نمدان و خسروشیرین با ۱۲ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه و لامرد با ۴۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه فارس بوده‌اند.

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، هواشناسی ، گرد و خاک ، وزش باد
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