باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگو‌های پیش بینی وضع هوا، آسمان استان، صاف تا کمی ابری، در بعد از ظهر با افزایش سرعت وزش باد است.

او ادامه داد: از امروز چهارشنبه تا پایان هفته طی ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب، در نیمه شرقی به ویژه جنوب شرق استان گاهی وزش باد شدید با احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اضافه کرد: به لحاظ شرایط دمایی، روند تغییرات تا پایان هفته، به تدریج افزایشی است.

محسن علیمردانی رئیس اداره شبکه دیدبانی ایستگاه‌های استان فارس نیز گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشت نمدان و خسروشیرین با ۱۲ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه و لامرد با ۴۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه فارس بوده‌اند.