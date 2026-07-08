ادامه اعتراضات مردمی به اجلاس ناتو در ترکیه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u062f\u0627\u0648\u0645 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u0646\u0627\u062a\u0648 \u0648 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u062f\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0645\u0648\u0627\u0631\u062f \u0628\u0647 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u0648 \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0