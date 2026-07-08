باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ادامه اعتراضات مردمی به اجلاس ناتو در ترکیه + فیلم

اعتراضات مردمی به اجلاس ناتو در ترکیه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تداوم اعتراض‌های مردمی به برگزاری اجلاس ناتو و حضور ترامپ در ترکیه ادامه دارد، این اعتراض‌ها در برخی موارد به درگیری میان پلیس و معترضان منجر شد.

 

 

 

مطالب مرتبط
ادامه اعتراضات مردمی به اجلاس ناتو در ترکیه + فیلم
young journalists club

تجمع اعتراضی مردم ترکیه؛«ناتو باید منحل شود» + فیلم

ادامه اعتراضات مردمی به اجلاس ناتو در ترکیه + فیلم
young journalists club

مادر شهید مدرسه میناب: نیت کردم برای فرزندان شهرم مدرسه بسازم + فیلم

ادامه اعتراضات مردمی به اجلاس ناتو در ترکیه + فیلم
young journalists club

ناتو پشت دیوارهای امنیت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 شوک غافلگیرکننده رسانه‌ها و مقامات آمریکایی از عشق و ارادت میلیونی مردم به رهبر ایران + فیلم
۹۴۵

 شوک غافلگیرکننده رسانه‌ها و مقامات آمریکایی از عشق و ارادت میلیونی مردم به رهبر ایران + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
قاب متفاوتی از لحظات ابتدایی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف + فیلم
۸۴۸

قاب متفاوتی از لحظات ابتدایی تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در نجف اشرف + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
پیکرهای شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب، در جوار ضریح امام حسین + فیلم
۷۰۵

پیکرهای شهدای خانواده رهبر شهید انقلاب، در جوار ضریح امام حسین + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
تشییع پیکرهای خانواده رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت اباالفضل(ع) + فیلم
۶۳۵

تشییع پیکرهای خانواده رهبر شهید انقلاب در حرم حضرت اباالفضل(ع) + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
 تحلیلگر برجسته عمانی در توصیف امام شهید؛ فقیه، اندیشمند و سیاستمدار باتجربه! + فیلم
۶۰۹

 تحلیلگر برجسته عمانی در توصیف امام شهید؛ فقیه، اندیشمند و سیاستمدار باتجربه! + فیلم

۱۷ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha