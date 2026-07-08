رئیس‌کل بیمه مرکزی در دیدار با استاندار خراسان رضوی از پیش‌بینی تمهیدات ویژه حمایتی و پوشش بیمه‌ای برای تمامی شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد، رئیس‌کل بیمه مرکزی در نشست مشترک با استاندار خراسان رضوی، برنامه‌های حمایتی این صنعت را تشریح کرد.

موسی رضایی با اشاره به حضور گسترده زائران در این آیین اعلام کرد: به منظور تأمین آرامش خاطر عزاداران، تمامی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع مشهد مقدس تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند و شرکت‌های بیمه در آماده‌باش کامل هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات‌رسانی و جبران خسارت‌ها را بدون تشریفات اداری و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

در این دیدار، استاندار خراسان رضوی نیز با قدردانی از چتر حمایتی صنعت بیمه، بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی استان جهت تسهیل حضور میلیونی مردم و پشتیبانی از تیم‌های بیمه‌ای تاکید کرد.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی،

برچسب ها: صنعت بیمه ، بیمه مرکزی
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