باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متا یک مولد تصویر جدید مبتنی بر هوش مصنوعی به نام Muse Image به همراه یک مولد ویدیو به نام Muse Video راهاندازی کرده است که بعداً منتشر خواهد شد.
این اعلامیه سالها پس از آن منتشر میشود که پلتفرمهای رقیب، ویژگیهای مشابهی را راهاندازی کردند، مانند X که حدود دو سال پیش مولدهای تصویر را منتشر کرد و OpenAI که مولد ویدیوی خود Sora را راهاندازی کرد.
با این حال، تلاشهای قبلی بدون جنجال نبود. مولد تصویر X پس از استفاده برای ایجاد تصاویر صریح جنسی از افراد، از جمله افراد زیر سن قانونی، در طول فصل تعطیلات گذشته با انتقادات گستردهای روبهرو شد.
با وجود این، به نظر میرسد ابزار Muse Image متا، نگرانیهای جدیدی در مورد حریم خصوصی ایجاد میکند.
ابزار جدید چگونه کار میکند؟
نگرانی اصلی این است که Muse Image از اطلاعات و عکسهای حساب اینستاگرام کاربر برای ایجاد تصاویر جدید استفاده میکند. طبق آزمایشهای انجامشده توسط Gizmodo، این ابزار حتی میتواند به عکسهای حسابهای خصوصی نیز دسترسی داشته باشد، البته تا زمانی که کاربر وارد سیستم شده باشد.
اگر این ابزار اطلاعات کافی در مورد ظاهر فرد پیدا نکند، ممکن است عکسی از شخص دیگری ایجاد کند و آن را به عنوان نماینده او ارائه دهد.
این آزمایشها همچنین نشان داد که این ابزار میتواند بدون رضایت قبلی، تصاویری را بر اساس عکسهای هر کسی که حساب اینستاگرام دارد، چه یک چهره عمومی مانند مارک زاکربرگ یا یک کاربر عادی، ایجاد کند.
طبق گزارش Wired، تنظیمات پیشفرض اینستاگرام اجازه میدهد این ویژگی به طور خودکار برای حسابهای عمومی فعال شود. این پلتفرم همچنین صفحه راهنمای خود را بهروزرسانی کرده است تا روشن کند که عکسها و ویدیوهای حسابهای عمومی ممکن است در ویژگیهای هوش مصنوعی استفاده شوند و نتایج حاصل ممکن است در موتورهای جستوجو ظاهر شوند.
چگونه از حریم خصوصی خود محافظت کنیم؟
کاربران میتوانند این ویژگی را به یکی از دو روش غیرفعال کنند:
حساب اینستاگرام خود را خصوصی کنید.
روش دیگر، از طریق برنامه، به تنظیمات، سپس اشتراکگذاری و استفاده مجدد بروید و گزینه "اجازه دهید افراد از محتوای شما در اینستاگرام با ویژگیهای هوش مصنوعی متا استفاده کنند" را برای پستها و Reels غیرفعال کنید.
متا اعلام کرد که این ویژگی در حال حاضر برای کاربران استوری اینستاگرام در ایالات متحده در دسترس است و شروع به ارائه به برخی از کاربران واتساپ کرده است. همچنین قرار است بعداً در فیسبوک نیز منتشر شود.
انتظار میرود ابزار Muse Video به زودی از طریق پلتفرم هوش مصنوعی متا راهاندازی شود.
این شرکت تأیید کرد که این ابزار شامل اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از ایجاد محتوای خشونتآمیز، جنسی یا افتراآمیز با حضور افراد واقعی است و هرگونه محتوای نقضکننده طبق استانداردهای تعیینشده جامعه، مشمول اقدامات اجرایی خواهد بود.
منبع: روسیا الیوم