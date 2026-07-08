شهرداری تهران از اسکان و پذیرایی بیش از ۱۰ میلیون زائر در مراسم تشییع امام شهید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لطفالله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق و رئیس کمیته اسکان مدیریت شهری در مراسم بدرقه و تشییع امام شهید انقلاب، اظهار کرد: شهرداری تهران با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای ممکن و نیز با هماهنگی با دستگاههای دیگر، توانست میزبانی شایستهای از زائران امام شهید ایران داشته باشد.
وی افزود: شهرداری تهران به عنوان متولی کمیته اسکان و تغذیه زائران، از چند روز قبل از مراسم بدرقه و تشییع، با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود در پایتخت و نیز همکاری و همدلی مردم مهماننواز پایتخت، ظرفیت اسکان ۴.۵ میلیون نفر را فراهم کرد. این امر با تجهیز ۶ هزار نقطه در پایتخت، بهویژه بوستانهای بزرگ در مبادی ورودی تهران، انجام شد.
فروزنده ادامه داد: برپایی بیش از ۱۰ هزار چادر اسکان در ۱۷ بوستان بزرگ پایتخت، راهاندازی زائرسراها و استقرار ستادهای اسکان در مبادی ورودی برای راهنمایی زائران، برپایی زائرشهرهای مجهز در مناطق ۲۲ گانه و نواحی ۱۲۴ گانه، اسکان زائران در حسینیهها، مدارس و دانشگاهها با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، استفاده از ظرفیت میزبانی ۱۵۰ هزار نفری اعلامشده از سوی شهروندان تهرانی و موارد دیگر، سبب شد اسکان زائران به بهترین شکل ممکن انجام شود.
وی در ادامه افزود: علاوه بر اسکان، تغذیه زائران نیز به عنوان یکی از محورهای برنامههای مدیریت شهری در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب مطرح بود. در این راستا، زائران اسکانیافته در مناطق ۲۲ گانه (زائرشهرها) در سه نوبت پذیرایی شدند و در موکبهای برپا شده در سراسر پایتخت نیز از زائران تهرانی و زائران شهرهای دیگر استانها پذیرایی شد.
معاون هماهنگی و امور مناطق و رئیس کمیته اسکان مدیریت شهری در مراسم بدرقه و تشییع امام شهید انقلاب خاطرنشان کرد: مدیریت شهری با هماهنگی با سایر دستگاهها و نیز استفاده از ظرفیتهای مردمی، توانست پذیرایی و اسکان بیش از ۱۰ میلیون نفر در تهران را انجام دهد. این در حالی است که همانند زمان جنگ، انجام مأموریتهای تعریفشده، خللی در اجرای سایر وظایف مدیریت شهری ایجاد نکرد.