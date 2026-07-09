باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با تأکید بر اینکه شکل حقوقی و سازمان‌یافته حضور مردم در اقتصاد، تعاونی‌ها هستند، گفت: تحقق اقتصاد قوی و ایران قوی بدون مشارکت واقعی مردم امکان‌پذیر نیست و برای فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش تعاون، دولت باید به این بخش باور عملی داشته باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به نقش محوری مشارکت مردمی در تقویت اقتصاد کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راهبردهایی که رهبر شهید انقلاب در سال‌های اخیر همواره بر آن تأکید داشتند، موضوع «ایران قوی» بود. تحقق این هدف نیازمند توجه به همه ابعاد قدرت ملی است، اما در حوزه داخلی، بدون تردید مهم‌ترین پایه ساختن ایران قوی، برخورداری از اقتصادی قوی، پایدار و توسعه‌یافته است.

وی افزود: اقتصاد قدرتمند نیز بدون حضور گسترده و واقعی مردم در فعالیت‌های اقتصادی شکل نخواهد گرفت. رهبر شهید بارها تأکید داشتند که افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، موجب افزایش تاب‌آوری، پایداری و توسعه اقتصادی کشور می‌شود و بر همین اساس همواره بر کاهش سهم دولت در اقتصاد و واگذاری بیشتر امور به مردم تأکید داشتند.

رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه طی دو دهه گذشته فرصت کافی برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی و به‌ویژه بخش تعاون فراهم نشد، تصریح کرد: امروز حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد اقتصاد کشور همچنان در اختیار دولت است؛ در حالی که اگر بستر مناسب برای حضور مردم فراهم شود، ظرفیت‌های عظیمی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.

عبداللهی با تأکید بر اینکه تعاونی‌ها بهترین قالب حقوقی برای مشارکت مردم در اقتصاد هستند، گفت: در حال حاضر هیچ ساختار حقوقی دیگری به اندازه بخش تعاون امکان حضور سازمان‌یافته و گسترده مردم در اقتصاد ملی را فراهم نمی‌کند. ظرفیت‌های قانونی بسیار ارزشمندی نیز از قانون اساسی گرفته تا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای این سیاست‌ها برای توسعه بخش تعاون پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: قوانین موجود در حوزه تعاون از نظر تنوع و ظرفیت حمایتی، حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا کم‌نظیر است، اما متأسفانه این ظرفیت‌های قانونی در مرحله اجرا آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نگرفته و همین مسئله موجب شده سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور کمتر از ظرفیت واقعی آن باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران مهم‌ترین راهکار برای توسعه این بخش را تغییر نگاه مدیران و سیاست‌گذاران دانست و اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله، باور مسئولان و دولتمردان به ظرفیت بخش تعاون است. متأسفانه در سال‌های گذشته کمتر شاهد اعتقاد عملی مدیران دولتی به توانمندی‌های این بخش بوده‌ایم و همین موضوع مانع از اجرای کامل قوانین حمایتی شده است.

عبداللهی با اشاره به حمایت‌های رهبر شهید از بخش تعاون گفت: در طول سال‌های پس از انقلاب، تنها شخصیتی که با اعتقاد واقعی و مستمر از توسعه بخش تعاون دفاع و بر استفاده از ظرفیت آن در اقتصاد کشور تأکید داشت، رهبر شهید بود. ایشان بارها در سخنان خود بر نقش تعاونی‌ها در مردمی‌سازی اقتصاد تأکید کردند، اما این رهنمودها در فرآیند اجرا کمتر مورد توجه مجریان و تصمیم‌گیران قرار گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مسئولان و تصمیم‌گیران کشور، به‌ویژه در دولت، این واقعیت را بپذیرند که ظرفیت بزرگ اقتصاد ایران در اختیار مردم است و مردم نیز می‌توانند از طریق تعاونی‌ها نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با اتکا به توان مردمی قابل حل خواهد بود و مسیر تحقق اقتصاد مردمی، توسعه پایدار و رشد تولید هموارتر می‌شود.