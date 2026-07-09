باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان، از اجرای عملیات قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در ۳.۷ هکتار از اراضی کشاورزی روستای طراح خبر داد و گفت: حفظ اراضی کشاورزی، تضمین‌کننده امنیت غذایی و حقوق نسل‌های آینده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه از اجرای عملیات گسترده قلع و قمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای طراح خبر داد و گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و با دستور مقام قضایی، عملیات تخریب بنا‌های غیرمجاز و جمع‌آوری مصالح ساختمانی در سطح ۳.۷ هکتار از اراضی کشاورزی این روستا با موفقیت انجام شد.

وی افزود: این عملیات با درخواست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه و با حضور عوامل اجرای احکام، نیرو‌های انتظامی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شد و تمامی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز احداث‌شده در این اراضی قلع و قمع و مصالح موجود نیز از محل جمع‌آوری شد.

مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه با تأکید بر اینکه اراضی کشاورزی سرمایه‌ای ملی و غیرقابل جایگزین هستند، اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر کاهش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی کشور، معیشت کشاورزان و حقوق نسل‌های آینده را با تهدید جدی مواجه می‌کند.

وی تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و در تعامل مستمر با دستگاه قضایی، برخورد با متخلفان را با قاطعیت ادامه خواهد داد و هیچ‌گونه اغماضی در برابر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی نخواهد داشت.

در پایان از بهره‌برداران و مالکان اراضی کشاورزی درخواست شد پیش از هرگونه اقدام عمرانی، نسبت به اخذ مجوز‌های قانونی اقدام کنند؛ چراکه هرگونه ساخت‌وساز بدون مجوز، مشمول برخورد قانونی و قلع و قمع خواهد بود.