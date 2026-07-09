مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان، از اجرای عملیات قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در ۳.۷ هکتار از اراضی کشاورزی روستای طراح خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان، از اجرای عملیات قلع‌وقمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در ۳.۷ هکتار از اراضی کشاورزی روستای طراح خبر داد و گفت: حفظ اراضی کشاورزی، تضمین‌کننده امنیت غذایی و حقوق نسل‌های آینده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه از اجرای عملیات گسترده قلع و قمع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستای طراح خبر داد و گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و با دستور مقام قضایی، عملیات تخریب بنا‌های غیرمجاز و جمع‌آوری مصالح ساختمانی در سطح ۳.۷ هکتار از اراضی کشاورزی این روستا با موفقیت انجام شد. 

وی افزود: این عملیات با درخواست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه و با حضور عوامل اجرای احکام، نیرو‌های انتظامی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام شد و تمامی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز احداث‌شده در این اراضی قلع و قمع و مصالح موجود نیز از محل جمع‌آوری شد. 

مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه با تأکید بر اینکه اراضی کشاورزی سرمایه‌ای ملی و غیرقابل جایگزین هستند، اظهار کرد: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر کاهش ظرفیت تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی کشور، معیشت کشاورزان و حقوق نسل‌های آینده را با تهدید جدی مواجه می‌کند. 

وی تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و در تعامل مستمر با دستگاه قضایی، برخورد با متخلفان را با قاطعیت ادامه خواهد داد و هیچ‌گونه اغماضی در برابر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی نخواهد داشت. 

در پایان از بهره‌برداران و مالکان اراضی کشاورزی درخواست شد پیش از هرگونه اقدام عمرانی، نسبت به اخذ مجوز‌های قانونی اقدام کنند؛ چراکه هرگونه ساخت‌وساز بدون مجوز، مشمول برخورد قانونی و قلع و قمع خواهد بود.

برچسب ها: کشاورزی ، اراضی ، خوزستان
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