باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانههای عبری روز چهارشنبه مدعی شدند که همزمان با افزایش تنشها، آمریکا روند بازگرداندن هواپیماهای سوخترسان خود را به پایگاههایش در آسیای غربی آغاز کرده است.
همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نهادهای امنیتی این رژیم پس از تبادل حملات میان واشنگتن و تهران در روز چهارشنبه، تحولات را از نزدیک زیر نظر دارند.
بر اساس این گزارش، قرار است بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه نشستی امنیتی با یسرائیل کاتس، وزیر جنگ برای بررسی آخرین تحولات مرتبط با ایران برگزار کند.
منبع: آناتولی