باشگاه خبرنگاران جوان-احمد کرمی در جریان سفر به کربلای معلا، به همراه نماینده حرم حضرت ابوالفضل (ع) در ایران، با حجت‌الاسلام سید احمد صافی متولی شرعی آستان مقدس حضرت ابوالفضل العباس (ع)، دیدار و درباره راهکار‌های توسعه همکاری‌ها برای خدمت‌رسانی بهتر به زائران اربعین حسینی گفت‌و‌گو کرد.

استاندار ایلام در این دیدار با اشاره به جایگاه راهبردی مرز بین‌المللی مهران در تردد زائران عتبات عالیات، اظهار کرد: همه زیرساخت‌ها، امکانات و ظرفیت‌های استان برای میزبانی شایسته از میلیون‌ها زائر بسیج شده و دستگاه‌های اجرایی با آمادگی کامل در مسیر خدمت‌رسانی قرار دارند.

وی با بیان این که توسعه زیرساخت‌های مرزی در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است، افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تخصیص به‌موقع اعتبارها، ظرفیت خودروگاه‌های، سرویس‌های بهداشتی، سایبان‌ها و دیگر خدمات رفاهی در پایانه مرزی مهران به شکل چشمگیری افزایش یافته تا زائران به راحتی، آرامش و کمترین معطلی از این گذرگاه عبور کنند.

کرمی خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را افتخاری بزرگ برای مردم ایلام دانست و گفت که مردم مهمان‌نواز این استان همچون سال‌های گذشته با مشارکت گسترده و برپایی موکب‌ها، جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ ایثار، میزبانی و ارادت به اهل‌بیت (ع) را به نمایش خواهند گذاشت.

وی همچنین به نشست‌ها و رایزنی‌های مستمر با مسئولان عراقی اشاره کرد و افزود: در این گفت‌و‌گو‌ها راهکار‌های آسانی تردد زائران، هماهنگی‌های مرزی، تأمین امنیت مسیر‌ها و ارتقای کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفته و بر توسعه همکاری‌های دوجانبه برای برگزاری هرچه بهتر آیین اربعین تأکید شده است.