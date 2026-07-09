باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام اسماعیل سیاوشی دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: شکوه و عظمت مراسم تشییع رهبر شهید را میتوان از چند جهت مورد بررسی قرار داد؛ نخستین ویژگی این مراسم، حضور گسترده و کمنظیر مردم بود. آنچه در این مراسم اهمیت داشت، آن بود که حضور مردم کاملاً خودجوش، برخاسته از اعتقاد، محبت و احساس وظیفه بود. هیچکس مردم را به حضور وادار نکرده بود و این مشارکت، جلوهای از پیوند قلبی آنان با رهبر خود به شمار میرفت.
نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس اظهار کرد: نکته دوم، حضور پرشور مردم با پرچمهای سرخ و شعارهایی همچون «یالثارات الخامنهای» و «یالثارات الحسین» بود. این نمادها، بیانگر روحیه خونخواهی رهبر عزیز، ایستادگی در برابر دشمن و استمرار راه مقاومت بودند. این پیام، پیامی روشن برای مسئولان کشور نیز دارد؛ اگر مسئولان نتوانند پیام این حضور عظیم مردمی را به درستی درک کنند، بیتردید با خسارت و مشکلات جدی روبهرو خواهند شد. اگر تا پیش از این، در برخی مسائل از جمله مذاکرات یا سایر موضوعات، نگاه و رویکرد دیگری وجود داشت، اکنون لازم است آن رویکردها بر اساس خواست و اراده مردم اصلاح شود.
این نماینده مجلس میگوید از سوی دیگر، قاب تلویزیون نتوانست ابتدا و انتهای مراسم را بهصورت یکجا روایت کند چراکه امکانپذیر نبود. این امر نه از ضعف رسانه، بلکه از گستردگی بیسابقه جمعیت ناشی میشد. افزون بر خیابانهای اصلی، کوچهها و مسیرهای فرعی نیز مملو از جمعیت بود. به باور من، در سالهای اخیر و شاید حتی در این قرن، شاهد چنین اجتماع عظیم، معنوی، مردمی و خودجوشی نبودهایم.
دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: در این میان، شایسته است از مردم شریف تهران صمیمانه قدردانی شود. همچنین باید از مجموعه مدیریت شهری و شهردار تهران نیز به سبب فراهم کردن شرایط مناسب برای برگزاری این مراسم تشکر کرد. افراد بسیاری نقل میکردند که پس از پایان مراسم، مردم درِ خانههای خود را گشوده بودند و با اصرار از عزاداران دعوت میکردند تا برای صرف ناهار یا استراحت به منزل آنان بروند. این صحنهها، فضایی شبیه به فرهنگ میزبانی اربعین در کربلا را در شهر تهران پدید آورده بود. چنین جلوههایی باید روایت و ثبت شود تا هم شکوه مراسم، هم مردمی بودن آن و هم فضای معنوی ایجادشده به درستی برای آیندگان باقی بماند.
حجتالاسلام سیاوشی گفت: دشمنان نیز باید این واقعیت را مشاهده کنند که مردم ایران همین مردمی هستند که در چنین صحنههایی حضور مییابند. ممکن است گروههای محدودی در مقاطعی دیدگاههای متفاوتی را مطرح کنند یا تجمعاتی محدود داشته باشند، اما اکثریت ملت ایران در چنین مناسبتهایی ارادت و وفاداری خود را نشان میدهند. حتی بسیاری از مردم علاقهمند بودند در مراسم شهرهای دیگر ازجمله قم، شرکت کنند، اما بهدلیل محدودیت ظرفیت یا دشواریهای رفتوآمد موفق به حضور نشدند. ازاینرو میتوان گفت که همه مردم ایران در غم این مصیبت شریک بودند و دل و جان آنان با رهبر شهید همراه بود.
نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس بیان کرد: از زاویهای دیگر، این مراسم مصداق این حقیقت بود که هر کس برای خدا باشد، خداوند نیز او را یاری خواهد کرد؛ رهبر شهید عمر خود را در راه قرآن، اسلام، دین و در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی سپری کرد. مردم نیز با اشک و اندوه، او را بدرقه کردند. زندگی ایشان، زندگیای شرافتمندانه و سراسر خدمت بود و در برابر دشمنان اسلام و انقلاب با استقامت ایستاد.
دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: در تاریخ ثبت خواهد شد که رهبر شهید، در برابر آمریکا، اسرائیل و قدرتهای استکباری ایستادگی کرد و هیمنه آنان را درهم شکست همچنین هدف او مقابله با ظلم، حمایت از مظلومان و معرفی ایران بهعنوان کشوری مقتدر بود و خون خود را در راه این آرمانها تقدیم کرد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: یکی دیگر از نکات قابل توجه، حضور اقشار مختلف مردم، ازجمله برخی بانوانی بود که پوشش آنان با معیارهای رایج حجاب فاصله داشت. حضور این افراد نشان میداد که آنان با وجود تفاوت در ظاهر، از سر ارادت و علاقه در این مراسم شرکت کردهاند. این حضور را باید محترم شمرد و از آنان قدردانی کرد. در عین حال، میتوان با زبانی محترمانه و خیرخواهانه از آنان خواست که با رعایت کامل حجاب، ثواب و ارزش این حضور معنوی را کاملتر کنند.
حجتالاسلام سیاوشی اضافه کرد: برخی از این افراد اظهار میکردند که پیش از این نگاه متفاوتی داشتهاند، اما با مشاهده این مراسم و شناخت بیشتر از شخصیت رهبر شهید، دریافتند که او زندگیای ساده و مردمی داشته و هرگز خود را جدا از مردم یا برتر از آنان نمیدانسته است. آنان مشاهده کردند که او همچون دیگر مردم زندگی میکرد و حتی در خانه خود به شهادت رسید و نه در کاخها و حصارهایی که برخی رهبران جهان برای خود فراهم میکنند. همین شناخت، سبب تغییر نگاه و بازگشت برخی از آنان شده بود.
نماینده مردم چادگان، فریدن و فریدونشهر در مجلس تصریح کرد: چنین تحولاتی، شایسته استقبال و قدردانی است. این افراد نیز فرزندان همین سرزمین هستند و باید با روی گشاده از آنان استقبال کرد البته در کنار این استقبال، تذکر خیرخواهانه نیز لازم است تا با رعایت هرچه بیشتر ارزشهای دینی، بهویژه حجاب، حضور و ارادت خود را به شکلی کاملتر و شایستهتر به نمایش بگذارند.