باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی تهدیدآمیز، مدعی شد که در صورت مسدود شدن تنگه هرمز، ایران با پاسخ نظامی آمریکا مواجه خواهد شد.
ونس گفت: «اگر ایران بخواهد تنگه هرمز را ببندد، ارتش آمریکا به آن پاسخ خواهد داد. توافق همین است. توافقی که با ایران داشتیم این بود که اگر شلیک به کشتیها را متوقف کند، ما نیز محاصره دریایی را برمیداریم؛ اما اگر به کشتیها شلیک کند، با قدرت پاسخ خواهیم داد».
معاون رئیسجمهور آمریکا در ادامه تهدیدات خود مدعی شد: «ایران یا میتواند به این توافق پایبند بماند، یا با همان چیزی روبهرو شود که دیشب اتفاق افتاد. این روند تا زمانی که مسیر کشتیرانی را باز نگه دارد و شلیک به کشتیها را متوقف کند، ادامه خواهد یافت».
منبع: الجزیره