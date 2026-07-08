شیخ ماهر حمود گفت: رهبر شهید ایران با وجود آگاهی از اینکه هدف دشمن قرار دارد، از مواضع خود عقب‌نشینی نکرد و ایستادگی را بر پذیرش تسلیم ترجیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیخ ماهر حمود، دبیرکل اتحادیه علمای مقاومت در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی درباره رهبر شهید انقلاب گفت: رهبر شهید خداوند رحمتش کند، گویی روح امام حسین (ع) را در خود متجلی ساخته بود؛ همان امامی که فرمود: «من مانند یک برده فرار نمی‌کنم و مانند انسان‌های خوار و ذلیل تسلیم نمی‌شوم». او با وجود اینکه می‌دانست یکی از اهداف است، فرار نکرد. گزارش‌هایی در رسانه‌ها منتشر شد، که حاکی از آن بود که او محل را ترک کرده است، اما این اقدام بخشی از تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی بود. 

دبیرکل اتحادیه علمای مقاومت خاطرنشان کرد: با این حال، از نظر من، چنین سامانه‌های پیچیده و پیشرفته‌ای برای مراقبت و نظارت را نمی‌توان به سادگی فریب داد و کسانی که در تعقیب او بودند، احتمالاً دقیقاً می‌دانستند که او کجا قرار دارد. شاید آن رهبر شهید تصمیم گرفت همان‌جا بماند. با این تصور که قداست روز «سبت» ممکن است صهیونیست‌ها را از انجام یک اقدام تجاوزکارانه بازدارد. با این وجود، تاریخ نشان داده است که هرگاه آنان اقدامی را در راستای منافع خود ببینند، بار‌ها عملیات نظامی و امنیتی را در روز سبت انجام می‌دهند. آنچه تردیدناپذیر است این است که او نه از روی ترس گریخت و نه با خواری تسلیم شد.

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برچسب ها: رهبر انقلاب ، صهیونیست‌ها ، شهادت
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