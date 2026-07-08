پزشکیان با قدردانی از حضور رئیس‌جمهور تاجیکستان، در مراسم وداع با رهبر شهید، بر نقش اشتراکات تاریخی، فرهنگی و زبانی در توسعه روابط برادرانه تهران و دوشنبه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیس‌جمهور تاجیکستان نوشت:

«برادر ارجمند جناب آقای امامعلی رحمان، از حضور جناب‌عالی در مراسم وداع با امام مجاهد شهیدمان و ابراز همدردی صمیمانه با ملت ایران سپاسگزارم.

اقدام ارزشمند جناب‌عالی در حمایت از ملت ایران در حافظه تاریخی روابط دو کشور ماندگار خواهد شد.

بی‌تردید تأکیدات رهبر شهید بر جایگاه ویژه کشور‌های فارسی‌زبان و همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همراه با اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی، سرمایه‌ای ارزشمند و بستری مناسب برای ارتقای بیش از پیش روابط برادرانه ایران و تاجیکستان در تمامی عرصه‌ها می‌باشد.»

برچسب ها: تاجیکستان ، مسعود پزشکیان
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