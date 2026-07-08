باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به رئیسجمهور تاجیکستان نوشت:
«برادر ارجمند جناب آقای امامعلی رحمان، از حضور جنابعالی در مراسم وداع با امام مجاهد شهیدمان و ابراز همدردی صمیمانه با ملت ایران سپاسگزارم.
اقدام ارزشمند جنابعالی در حمایت از ملت ایران در حافظه تاریخی روابط دو کشور ماندگار خواهد شد.
بیتردید تأکیدات رهبر شهید بر جایگاه ویژه کشورهای فارسیزبان و همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، همراه با اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی، سرمایهای ارزشمند و بستری مناسب برای ارتقای بیش از پیش روابط برادرانه ایران و تاجیکستان در تمامی عرصهها میباشد.»