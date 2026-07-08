نخستین محموله خودرو از مبدأ گمرک خسروی ترانزیت شد

باشگاه خبرنگاران جوان-داریوش صادقی مدیر گمرک خسروی با اشاره به جایگاه راهبردی گمرک خسروی در تجارت خارجی کشور، افزود: گمرک خسروی یکی از مهمترین گمرکات مرزی کشور است که سالانه حجم قابل توجهی از کالاهای صادراتی از طریق آن به بخش عربی عراق صادر میشود.
او. تصریح کرد: اجرای نخستین رویه ترانزیت خارجی از مبدأ این گمرک، گامی مؤثر در توسعه خدمات گمرکی، افزایش ظرفیتهای ترانزیتی و تقویت جایگاه مرز خسروی در شبکه حملونقل و تجارت بینالمللی کشور به شمار میرود.
مدیر گمرک خسروی ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساختها و تسهیل فرآیندهای گمرکی، سهم مرز خسروی در ترانزیت بینالمللی و جابهجایی کالا بیش از پیش افزایش یابد.
وی گفت: میانگین خروجی روزانه کامیون از این مرز هماکنون بین ۴۰۰تا ۴۵۰دستگاه است و مهمترین اقلام صادراتی از این مرز شامل میلگرد، انواع ترهبار و شیر خشک، مصالح ساختمانی و کاشی است.