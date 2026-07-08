مدیر گمرک خسروی با اعلام ترانزیت خارجی نخستین محموله از مبدأ این گمرک، گفت: این محموله شامل هفت دستگاه خودرو سواری است که پس از انجام تشریفات گمرکی، در قالب رویه ترانزیت خارجی از مرز خسروی به مقصد منطقه آزاد بندر انزلی عبور کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان-داریوش صادقی مدیر گمرک خسروی با اشاره به جایگاه راهبردی گمرک خسروی در تجارت خارجی کشور، افزود: گمرک خسروی یکی از مهم‌ترین گمرکات مرزی کشور است که سالانه حجم قابل توجهی از کالاهای صادراتی از طریق آن به بخش عربی عراق صادر می‌شود.

او. تصریح کرد: اجرای نخستین رویه ترانزیت خارجی از مبدأ این گمرک، گامی مؤثر در توسعه خدمات گمرکی، افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی و تقویت جایگاه مرز خسروی در شبکه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی کشور به شمار می‌رود.

مدیر گمرک خسروی ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیندهای گمرکی، سهم مرز خسروی در ترانزیت بین‌المللی و جابه‌جایی کالا بیش از پیش افزایش یابد.

وی گفت: میانگین خروجی روزانه کامیون از این مرز هم‌اکنون بین ۴۰۰تا ۴۵۰دستگاه است و مهم‌ترین اقلام صادراتی از این مرز شامل میلگرد، انواع تره‌بار و شیر خشک، مصالح ساختمانی و کاشی است.

برچسب ها: ترانزیت خارجی ، مرز خسروی
خبرهای مرتبط
موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی امضا شد
رشد ۲۵۰ درصدی ترانزیت خروجی از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی
مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک:
کاهش تسهیلات به شرکت‌های متخلف به منزله حذف بن بیمه نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نخستین محموله خودرو از مبدأ گمرک خسروی ترانزیت شد
آخرین اخبار
نخستین محموله خودرو از مبدأ گمرک خسروی ترانزیت شد