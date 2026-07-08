باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه کنگره را از قصد دولت خود برای لغو نامگذاری سوریه به عنوان حامی تروریسم (SST) مطلع کرد.

روبیو در بیانیه‌ای مدعی شد: "این گام تاریخی دیگری از سوی رئیس جمهور ترامپ برای دادن فرصتی به مردم سوریه برای رسیدن به عظمت است. "

به گفته دیپلمات ارشد آمریکایی، اقدام برای لغو این نامگذاری، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را بیش از پیش آزاد خواهد کرد، به سوریه فرصتی برای بازسازی می‌دهد و فصل جدیدی را برای مردم سوریه رقم خواهد زد.

وی افزود: «یک سوریه باثبات و متحد که در صلح با خود و همسایگانش باشد، نه تنها به نفع منطقه، بلکه به نفع کل جهان است.»

ترامپ تابستان گذشته پس از سفر به عربستان سعودی، فرمان اجرایی مبنی بر لغو تحریم‌ها برای سوریه صادر کرد. رئیس جمهور موقت سوریه که پیش از این توسط واشنگتن به عنوان تروریست معرفی شده بود، قول داد که در آینده هرگز از تروریسم حمایت نکند.

منبع: العربیه انگلیسی