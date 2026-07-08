۱۹ نفر از مصدومان حادثه نشت گاز واحد صنعتی گلپایگان از بیمارستان مرخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان-علیاکبر رضایی، فرماندار گلپایگان، گفت: ۱۹ نفر از مصدومان حادثه نشت گاز در یکی از واحدهای صنعتی این شهرستان که بر اثر استنشاق گاز کلر دچار مسمومیت شده بودند، پس از دریافت خدمات درمانی و بهبود وضعیت جسمانی، از بیمارستان ترخیص شدند.
صبح امروز حادثه نشب گاز در یکی از واحدهای شهرک صنعتی سعیدآباد این شهرستان به مرکز اورژانس اعلام شد که بلافاصله چهار واحد امدادی اورژانس، سه واحد امدادی جمعیت هلالاحمر و ۲ واحد امدادی آتشنشانی به محل اعزام شدند.
طبق بررسیهای اولیه نشت گاز کلر ۷۰ نفر را در معرض حادثه قرار داده که از این تعداد، ۲۲ نفر دچار مسمومیت شدند.