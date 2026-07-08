پزشکیان: حسن نیت ارمنستان را از یاد نخواهیم برد

رئیس جمهور در پیامی خطاب به نخست‌وزیر ارمنستان از حضور و ابراز همدردی نیکول پاشینیان و هیأت عالی‌رتبه همراه در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی و تاکید کرد که حسن نیت ایروان را از یاد نخواهیم برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به نخست‌وزیر ارمنستان، نوشت: از حضور و ابراز همدردی جناب آقای نیکول پاشینیان و هیأت عالی‌رتبه همراه و ابراز همدردی ایشان به نمایندگی از سوی ملت و دولت ارمنستان صمیمانه سپاسگزارم.

رئیس جمهور تاکید کرد: این حسن نیت را از یاد نخواهیم برد.

وی افزود: امیدوارم روابط تاریخی دوستانه دو ملت بزرگ ایران و ارمنستان که همواره مبتنی بر منافع مشترک، حسن همجواری و احترام متقابل بوده است، بیش از پیش توسعه یابد.

پزشکیان گفت: رهبر شهید همواره بر تقویت روابط با جمهوری ارمنستان تأکید داشتند و این کشور را «همسایه نجیب» خطاب می‌کردند. سیاست ما تقویت همه‌جانبه روابط دوجانبه است.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ارمنستان
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