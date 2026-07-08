باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیخ نعیم قاسم، دبیر کل حزبالله در یکی از تجمعات مردمی لبنان که برای ادای احترام به مقام والای رهبر شهید ایران برگزار شده، سخنرانی کرده و او را «شخصیتی بینظیر» و «رهبری استثنایی» خواند که نمونه او در تاریخ به ندرت یافت میشود.
دبیر کل حزبالله گفت: «آیتالله خامنهای سیاستمداری برجسته بود که تحولات و ابعاد مسائل را در سطح جهان بهخوبی درک میکرد».
او با اشاره به مراسم تشییع پیکر با شکوه رهبر شهید ایران که چه داخل کشور و چه در عراق، با حضور میلیونی عزاداران همراه بود گفت: «ما شاهد حضور میلیونی مردم در ایران و عراق بودیم و در تاریخ، راهپیماییای با حضور ۲۰ میلیون نفر در تهران و میلیونها نفر در دیگر مناطق سابقه نداشته است. این حضور بیانگر اعتقاد، محبت، فداکاری و پیوند مردم با این مسیر و نماد آن است و همچنین نشان میدهد که نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مردمی است».
او شهادت رهبر ایران را «آغاز مرحلهای جدید از حرکتی انقلابی» دانست که «موازنهها و معادلات منطقه» را دگرگون خواهد کرد.
شیخ نعیم قاسم در ادامه، خطاب به مردم ایران گفت: «ما شما را دوست داریم، در کنار شما خواهیم ماند و در برابر استکبار، اسرائیل و مستکبران جهان، یک صدا خواهیم بود».
دبیر کل حزبالله در بخش دیگری از صحبتهای خود، با اشاره به شخصیت والای رهبر شهید ایران و حمایت او از مقاومت، گفت: «شهید آیتالله خامنهای هیچ درخواستی از ما نداشت، اما هرچه ما از او خواستیم، برآورده شد».
او در انتها تاکید کرد: «ما راه خود را با ولیامر، آیتالله سید مجتبی ادامه خواهیم داد».
منبع: المیادین