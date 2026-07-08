وزیر امور خارجه کشورمان از عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع امام شهید تشکر و قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: «صمیمانهترین مراتب قدردانی خود را از کشور برادر عراق؛ دولت، ملت و مراجع عالیقدر، بهپاس میزبانی شایسته و برگزاری آیین باشکوه و باصلابت بدرقه و تشییع امام شهیدمان، با مشارکت گسترده و پرشور مردم، ابراز میداریم.»
وی افزود: «پیوندهای ایران و عراق، فراتر از مرزهای جغرافیایی و همسایگی، ریشه در تاریخی مشترک، ارزشهایی ماندگار و سرنوشتی واحد دارد.»
وزیر خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: «از سخاوت و اصالت عراق، برای این همراهی و وفاداری ارزشمند، سپاسگزاریم.»