روزنامه‌های امروز به وداع تاریخی مردم عراق با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایران و ‌ا‌لعراق لا یمکن الفراق، زیر پرچم مولا علی، بدرقه پدر در خانه پدری و طواف عتبات از عناوین روزنامه‌های امروز است.

جام جم

اطلاعات

همشهری

سازندگی

جوان

اعتماد

تعادل

آگاه

آرمان ملی

کیهان

نوبنیاد

فرهیختگان

سیاست روز

جمهوری اسلامی

صبح نو

خبر ورزشی

فرهیختگان ورزشی

 

برچسب ها: روزنامه‌ها ، صفحه نخست روزنامه‌ها
خبرهای مرتبط
صفحه نخست روزنامه‌ها - دوشنبه ۱۵ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۶ تیر
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۷ تیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهادت ۸ نفر از دلاورمردان ارتش در پی حملات آمریکا به مناطقی از جنوب ایران
عراقچی: ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آن پاسخ نمی‌دهیم؛ پاسخ ما، عمل ما است
بقائی: آمریکا ساختار توافق را نقض کرده است
معاون وزیر خارجه: ترامپ زبان زور را بهتر می‌فهمد
پزشکیان: ملت‌های ایران و پاکستان همواره در غم و شادی یکدیگر شریک بوده‌اند
حمایت تاجیکستان از ملت ایران در حافظه تاریخی روابط دو کشور ماندگار خواهد شد
قدردانی سردار قاآنی از ملت شریف و غیور عراق در پی تشییع باشکوه رهبر شهید
قدردانی عراقچی از عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع امام شهید
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۸ تیر
آخرین اخبار
سپاه: زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین مورد اصابت قرار گرفتند
قالیباف: زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۸ تیر
حضور مردم با پرچم‌های سرخ در مراسم تشییع رهبر شهید پیامی روشن برای مسئولان دارد
قدردانی سردار قاآنی از ملت شریف و غیور عراق در پی تشییع باشکوه رهبر شهید
قدردانی عراقچی از عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع امام شهید
پزشکیان: حسن نیت ارمنستان را از یاد نخواهیم برد
حمایت تاجیکستان از ملت ایران در حافظه تاریخی روابط دو کشور ماندگار خواهد شد
همدردی گرجستان در حافظه تاریخی روابط دو ملت ماندگار خواهد ماند
گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر
عراقچی: ما هرگز سخنان رکیک را با مشابه آن پاسخ نمی‌دهیم؛ پاسخ ما، عمل ما است
معاون وزیر خارجه: ترامپ زبان زور را بهتر می‌فهمد
پزشکیان: ملت‌های ایران و پاکستان همواره در غم و شادی یکدیگر شریک بوده‌اند
بقائی: آمریکا ساختار توافق را نقض کرده است
شهادت ۸ نفر از دلاورمردان ارتش در پی حملات آمریکا به مناطقی از جنوب ایران
ولایتی: منطقه، محل قمار سیاسی کشور‌های خرد نیست
دعوت شورای هماهنگی از مردم برای حضور در تشییع رهبر شهید در مشهد
وزیر کشور: راه رهبر شهید در میان آزادیخواهان جهان جاودانه است
قدردانی پزشکیان از همراهی مردم و تعامل و هماهنگی دستگاه‌ها در مراسم تشییع رهبر شهید
پزشکیان: قانون‌شکنی و تقلب، ویژگی مشترک رفتار آمریکا در سیاست و ورزش است
قدردانی عارف از مردم عراق برای میزبانی باشکوه مراسم تشییع امام شهید
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا: مبدا هرگونه پشتیبانی از ارتش متجاوز آمریکا هدف مشروع ماست
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: نظم جدید و ایرانی را در تنگه هرمز به رسمیت بشناسید
واکنش وزارت خارجه به حملات آمریکا: تجاوز به مراکز پایش ایران نقض تفاهم خاتمه جنگ است
روایت دریادار سیاری از نگاه راهبردی رهبر شهید به دریا
برگزاری جمعه‌های خون‌خواهی و انتقام همزمان با اقامه نمازهای جمعه در سراسر کشور
حمله پهپادی ارتش به پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در بحرین
تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران در عراق + فیلم
غریب‌آبادی: حملهٔ آمریکا به ایران مصداق نقض جدی بند‌های یادداشت تفاهم اسلام‌آباد است