مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز با بیان اینکه دود منتشره درپل حصارک کرج ناشی از آتش سوزی در اراضی کشاورزی این محدوده است، از مهار این آتش سوزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-محمد رضا فلاح نژاد مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: اطفای آتش اراضی کشاورزی در پل حصارک کرج ۲ ساعت زمان بر شد و گندم و درختان این اراضی دچار آتش سوزی شدند.

فلاح نژاد افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی از پنج ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات مهار حریق را آغاز کردند.

به گفته وی، دود ناشی از این آتش‌سوزی در بخش‌هایی از منطقه قابل مشاهده بود، اما با حضور سریع نیرو‌های آتش‌نشانی، آتش تحت کنترل درآمد.

فلاح‌نژاد با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی از خسارات جانی منتشر نشده است، تاکید کرد: علت اصلی وقوع این آتش‌سوزی پس از پایان عملیات و بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.