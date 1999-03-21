فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی از ملت شریف و غیور عراق در پی تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن کامل پیام سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  به این شرح است:

«آنچه امروز در کشور عراق به نمایش گذشته شد شکوه و عظمت اسلام و مسلمین و مجد عراق و عراقیون بود.

امروز ملت عراق حماسه جاودانه‌ای را خلق کردند و زن و مرد و پیر و جوان شیعه و سنی و کرد، مسیحی و مسلمان، علما و مراجع و عشایر غیور و مسئولین همه آمدند و مردی را تشییع کردند که عمر با برکت خود را وقف خدمت به امت اسلامی و مظلومین و مستضعفین جهان و دفاع از مصالح و مقدسات امت اسلامی کرد.

تشییع پیکر قائد معظم و امام و مرجع شهید آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای نمایش وحدت مسلمین و تنفر از استکبار جهانی وصهیونیزم بین‌الملل و طلب خون‌خواهی آن شهید والامقام و همه شهدای جهان اسلام بود.

بنده به عنوان سرباز کوچک جهان اسلام از ملت بزرگ عراق مرجعیت محترم، خانواده معزز شهدا، عتبات عالیات، علما و روحانیون، عشایر سرافراز، شخصیت‌های برجسته دولت محترم و استانداران و اعضای محترم ستاد برگزاری، نیرو‌های نظامی و امنیتی ارتش، پلیس، حشدالشعبی قهرمان و همه عزیزانی که متحمل زحمت شدند صمیمانه تشکر و از خداوند توفیقات همه عزیزان را طلب می‌کنم.»

برچسب ها: سردار قاآنی ، عراق
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