باشگاه خبرنگاران جوان-حسن میری فرماندار درهشهر گفت: زمینلرزهای به بزرگی ۴.۲ درجه در مقیاس درونی زمین (ریشتر) عصر امروز این شهرستان را لرزاند که بر پایه بررسیهای نخستین، هیچگونه آسیبی به دنبال نداشته است.
وی افزود: این زمینلرزه ساعت ۱۸ و ۵۲ دقیقه و ۳۳ ثانیه امروز به وقوع پیوست.
وی بیان کرد: کانون این لرزش در ژرفای ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است و بیدرنگ پس از وقوع آن، پیگیریهای لازم انجام گرفت.
فرماندار درهشهر تاکید کرد: پایش و ارزیابیهای لازم به صورت میدانی در مناطق مختلف این شهرستان و همچنین گزارشگیری از بخشداران انجام شد که خوشبختانه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر بروز خسارتهای جانی یا مالی ناشی از این زمینلرزه دریافت نشده است.
همچنین دقایقی پس از زلزله نخست، پسلرزه دیگری به بزرگی ۳.۵ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۱۹ و ۱۳ دقیقه شامگاه امروز حوالی شهرستان درهشهر را لرزاند.