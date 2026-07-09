باشگاه خبرنگاران جوان - منابع محلی از شنیده شدن صدای چند انفجار در چابهار و کنارک خبر می‌دهند.

صدای حدود ۱۰ انفجار در چابهار و کنارک لحظاتی قبل بود و برق قسمتی از شهر چابهار هم قطع شده است. جزییات در دست بررسی است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سیستان و بلوچستان گفت: ساعتی قبل بر اثر حملات دشمن سه خط برق در شهرستان چابهار قطع شد.

او افزود: با تلاش همکاران دو خط به مدار بازگشته و یک خط دیگر نیز به زودی برقرار خواهد شد.

دو اسکله و برج ترافیک دریایی چابهار هدف حملات دشمن/قطع برق نیمی از شهر

‌بنابر منابع محلی دشمن آمریکای صهیونیستی با پرتابه ها خسارت‌هایی به اسکله شهید بهشتی، بیمارستان امام علی، اسکله کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده است.