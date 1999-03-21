سنتکام تجاوز مجدد آمریکا به ایران و نقض آتش بس به دستور مستقیم ترامپ را تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق گزارش شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) اعلام کرد نیرو‌های آمریکایی حملات بیشتری را علیه ایران را برای تضعیف آنچه «توانایی تهران در تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز» ادعا شده آغاز کرده است.

یک مقام آمریکایی نیز با تأیید این تجاوز آشکار که نقش آتش بس به شمار می‌رود، به پایگاه خبری اکسیوس گفت: ارتش آمریکا در حال حمله به اهداف نظامی ایران در تنگه هرمز است.

سنتکام افزود که این حملات بر اساس دستور «دونالد ترامپ» فرمانده کل نیرو‌های مسلح آمریکا، انجام می‌شود. فرماندهی مرکزی آمریکا بدون اشاره به حملات مکرر این کشور به مناطق کشورمان که نقض توافقنامه به شمار می‌آید، مدعی شد که ایران مسئول «تجاوز اخیر و غیرموجه به کشتی‌های تجاری» است.

از سوی دیگر یک مقام آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفت: اهداف این حملات شامل رادار‌های ساحلی متعلق به سپاه پاسداران، سایت‌های شلیک موشک‌های ضد کشتی و سامانه‌های پدافند هوایی بوده است.

این مقام آمریکایی همچنین تأکید کرد که حملات انجام‌شده امروز از نظر گستره، وسیع‌تر از عملیات روز‌های گذشته بوده است.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد که آمریکا پیشاپیش این رژیم را از تصمیم خود برای حمله به ایران در شامگاه امشب مطلع کرده بود.

برچسب ها: حمله آمریکا به ایران ، سنتکام
خبرهای مرتبط
اظهارات تهدیدآمیز معاون ترامپ درباره بسته شدن تنگه هرمز
ادعای رسانه‌های عبری درباره بازگشت سوخت‌رسان‌های آمریکا به منطقه
ترامپ: فکر نمیکنم جنگ با ایران دوباره شروع شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: فکر می‌کنم تفاهم پایان یافته است
بهانه جدید نتانیاهو: ایران سلاح شیمیایی دارد
تهدید تازه ترامپ علیه ایران در حاشیه اجلاس ناتو
۳ میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در نجف اشرف شرکت کردند
کویت: حملات به خطوط برق آسیب زد
ترامپ: فکر نمیکنم جنگ با ایران دوباره شروع شود
ادعای بلژیک درباره ماموریت ناتو در تنگه هرمز
کربلا میزبان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران با حضور میلیونی عزاداران + تصاویر
چین: جنگ بین واشنگتن و تهران به نفع هیچ‌کس نیست
پاکستان لاشه هواپیمای باری گمشده را پیدا کرد
آخرین اخبار
روبیو: ترامپ کنگره را از قصد خود برای حذف سوریه از فهرست حامیان تروریسم مطلع کرد
ملونی بار دیگر بر خودداری ایتالیا از حمله به ایران تأکید کرد
ممانعت رژیم صهیونیستی از بازدید دبیرکل اتحادیه عرب از کرانه باختری
ترامپ: فکر نمیکنم جنگ با ایران دوباره شروع شود
پاکستان خواستار بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد
هند پس از تشدید تنش‌ها در منطقه خواستار خویشتنداری طرفین شد
کربلا میزبان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران با حضور میلیونی عزاداران + تصاویر
استارمر: ادامه تنش ایران و آمریکا، هزینه زندگی را در انگلیس افزایش می‌دهد
پاکستان لاشه هواپیمای باری گمشده را پیدا کرد
ترامپ: آمریکا ممکن است سوریه را از فهرست تروریسم حذف کند
ناتو لغو اجلاس ۲۰۲۷ را بررسی می‌کند
چین: جنگ بین واشنگتن و تهران به نفع هیچ‌کس نیست
لبنان برای شرکت در دور بعدی مذاکرات در رم شرط گذاشته است
توافق غیررسمی در نشست ناتو: مقابل ترامپ از جام جهانی حرف نزنید!
جهش بهای نفت پس از اظهارات تازه ترامپ درباره ایران
تهدید تازه ترامپ علیه ایران در حاشیه اجلاس ناتو
۳ میلیون نفر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در نجف اشرف شرکت کردند
شهادت ۵ فلسطینی از جمله یک کودک در حملات رژیم صهیونیستی به غزه
ناتو متعهد به کمک نظامی ۷۰ میلیارد یورویی به اوکراین در سال ۲۰۲۶ شد
کالاس: حملات جدید مذاکرات برای پایان جنگ را پیچیده می‌کند
اردوغان: از ابتکار ترامپ برای اوکراین حمایت می‌کنیم
کویت: حملات به خطوط برق آسیب زد
نارضایتی ترامپ از کشور‌های ناتو بدلیل ایران و گرینلند
فشار ترامپ اروپا را به افزایش بودجه نظامی واداشت
بهانه جدید نتانیاهو: ایران سلاح شیمیایی دارد
ترامپ: فکر می‌کنم تفاهم پایان یافته است
ادعای بلژیک درباره ماموریت ناتو در تنگه هرمز
روسیه از حمله گسترده به اوکراین خبر داد
عقب‌نشینی چهار نفتکش از عبور از تنگه هرمز
نظارت امنیتی عراق بر مراسم تشییع رهبر شهید در نجف