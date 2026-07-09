باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی، با اشاره به گزارش تجمیعی عملیات امدادرسانی در پی وقوع سیل و آبگرفتگی در چند شهرستان استان گفت: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به مناطق حادثه‌دیده اعزام شده‌اند و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در شهرستان چایپاره، دو تیم عملیاتی متشکل از ۶ نفر به روستا‌های علی‌آباد و کهریز شور اعزام شدند که اطلاع‌رسانی این حادثه از طریق گزارش مردمی انجام شده است.

محبوبی ادامه داد: در شهرستان خوی نیز یک تیم عملیاتی به روستای زورآباد اعزام شد که اعلام این حادثه از سوی بخشداری زورآباد صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در بخش آواجیق نیز یک تیم عملیاتی به منطقه اعزام شده است، اظهار کرد: در این حادثه ۱۱ نفر از ۲ خانوار متاثر شدند و عملیات تخلیه آب از یک منزل مسکونی انجام گرفت؛ همچنین اقلام امدادی و معیشتی میان آسیب‌دیدگان توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در شهرستان ماکو نیز در پی اعلام فرماندار، یک تیم عملیاتی ۵ نفره به محور ماکو–روستای قوری‌شکاک اعزام شد. بر اساس آخرین گزارش، تاکنون ۵۳ نفر از حادثه متاثر شده‌اند و اقلام امدادی و معیشتی بین ۶ خانوار شامل ۲۶ نفر توزیع شده است. عملیات تخلیه آب نیز همچنان ادامه دارد.

به گفته محبوبی، در مجموع ۵ تیم عملیاتی برای پاسخگویی به حوادث سیل و آبگرفتگی در شهرستان‌های چایپاره، خوی، آواجیق و ماکو به مناطق حادثه‌دیده اعزام شده‌اند و امدادرسانی در برخی نقاط همچنان ادامه دارد.

جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی همچنین از شهروندان خواسته است از تردد در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌های سیلابی خودداری کنند.