باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای اعلام کرد که در پی عهدشکنی و تجاوز ارتش کودککش آمریکا زیرساختها و تاسیسات مهم پایگاههای آمریکایی در کویت و بحرین مورد اصابت قرار گرفتند.
متن بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی عهدشکنی و تجاوز ارتش کودککش آمریکا به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ
ملت شریف ایران، ملت کریم و مجاهد عراق.
آفرین بر شما مردمان مومن و بصیر و وفادار که با موقع شناسی و تشییع بینظیر در تاریخ جهان قدر و منزلت ولایت الهی و عشق عمیق متقابل مردم و والی اسلامی با مرام امیرالمومنین (ع) را به رخ جهان کشاندید و با شعارهایتان یادآور شدید که هزینه تعدی به مرجعیت و ولایت فقیه مسلمانان بسیار سنگین خواهد بود.
هرچند این تشییع باشکوه به ویژه ۲۳ ساعت تشییع عاشقانه در گرمای شدید، سرزمین عراق حبیب، مستکبران کاخ نشین را وحشت زده و آنها را به واکنش عجولانه به این قدرت نمایی مردم واداشت و آمریکای عهد شکن با زیر پا گذاشتن همه تعهدات بار دیگر نقاط متعددی از استانهای ساحلی جنوب ایران و در اقدامی ضد مردمی دو پل در استانهای شرقی به سوی مشهد مقدس را مورد تجاوز قرار داد تا اخبار این حماسه بینظیر را تحت شعاع قرار دهد و این رویداد الهام بخش را از نظر مردم جهان پنهان دارد، غافل از اینکه این جنایات مردم جهان را بیدارتر و آنها را برای نقش آفرینی در مبارزه با شیطان بزرگ مصممتر خواهد کرد.
رزمندگان اسلام تجاوزهای ارتش کودککش آمریکا را بی پاسخ نخواهند گذاشت.
در اولین مرحله از پاسخ تنبیهی علیه پیمان شکنان آمریکایی، رزمندگان نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ساعتی پس از حملات دشمن و نقاط مختلف کشور، زیرساختها و تاسیسات مهم دو پایگاههای استعماری اشغالگران آمریکایی در عریفجان و علی السالم کویت و جفیر و شیخ عیسی در بحرین را در هم کوبیدند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ارتش کودککش آمریکا اخطار میکند که در صورت تکرار تجاوز پاسخهای کوبنده ما به سایر پایگاههای آمریکایی در منطقه توسعه خواهد یافت؛ و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۸/تیرماه/ ۱۴۰۵