عزتی که باور رهبر شهید به پزشکان ایران داد

باشگاه خبرنگاران جوان - در سالهای پیش از انقلاب، اگر کسی دچار بیماری قلبی میشد، باید ۸ تا ۱۰ سال برای جراحی منتظر میماند؛ تا آن زمان، بسیاری از بیماران از دنیا رفته بودند. رهبر شهید در توصیف آن دوران فرمودند: «در زمان طاغوت ما کشوری بودیم که در زمینه بهداشت و درمان، برای یک جراحیِ اندکی پیچیده، بیمار ما باید میرفت در بیمارستانهای اروپا سرگردان میشد، اگر پول داشت؛ و اگر پول نداشت، باید میمرد». در شهرهای دورافتاده، پزشکان خارجی - هندی، انگلیسی و آمریکایی - به درمان بیماران میپرداختند. ایران در تولید داروهای ساده هم وابسته به خارج بود و صنعت داروسازی، عملاً وجود نداشت.
رهبر شهید در سال ۱۳۷۵ در دیدار با مسئولان وزارت بهداشت، خطاب به آنها فرمودند: برنامهریزیهای دولت در این زمینه باید به گونهای باشد که همه مردم اعم از فقیر و ثروتمند به پزشک و سرچشمه درمان دسترسی داشته باشند». ایشان تأکید کردند که «مسؤولان امور پزشکی و دارویی کشور باید اطمینان خاطر پیدا کنند که در سراسر کشور هیچ یک از مردم بر اثر نبود پزشک و دارو دچار درد و رنج نخواهند بود. درمان باید در اختیار همه مردم باشد». این نگاه، ریشه در باور عمیق ایشان به عدالت اجتماعی و کرامت انسانی داشت.
رهبر شهید بر ضرورت سرمایهگذاری هر چه بیشتر دولت در امر حرفه پزشکی برای بانوان تأکید داشتند و از جذب دختران متدین به سوی دانشگاههای علوم پزشکی حمایت میکردند. ایشان در دیدار با روسای دانشگاههای علوم پزشکی فرمودند: «دانشگاههای علوم پزشکی باید در سطح عالی، پزشک با اخلاق و متدین تربیت کنند» و پزشک را «محرم مردم» معرفی کردند.
سیدحسین فتاحی معصوم، شاگرد قدیمی درس تفسیر رهبر شهید، به نگاه ویژه ایشان به بانوان اشاره کرده و میگوید: یکی از مطالبات رهبری در آن ایام افزایش تخصصهای پزشکی برای بانوان و امکان ادامه تحصیل در رشتههای مختلف پزشکی نظیر جراحی ارتوپدی برای زنان بود که این موضوع در مجلس پیگیری و تبدیل به قانون شد
(مقام معظم رهبری) ایشان در توصیف جایگاه امروز پزشکی ایران فرمودند: «امروز در کشور ما پیچیدهترین جراحیهای بزرگ - پیوند کبد، پیوند ریه، کارهای مهم در زمینهی جراحی و پزشکی - انجام میگیرد؛ نه فقط در تهران، در بسیاری از شهرهای دوردست».
ایران امروز در حوزه پزشکی و سلامت به جایگاهی دست یافته که کمتر کشوری در منطقه به آن نائل آمده است. تولید علم در حوزه علوم پزشکی به ۷۵ برابر دوران قبل از انقلاب رسیده است. امید به زندگی از ۵۴ سال در قبل از انقلاب به ۷۶ سال در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است که از این حیث ایران رتبه هفتم جهان را دارد. تعداد اعضای هیأت علمی زن در رشتههای پزشکی از ۱۰۰ نفر در سال ۵۷ به ۲۱۰۰ نفر در سال ۹۶ رسیده و رشد ۲۱ برابری داشته است.
ایران در درمان ناباروری به یکی از مراکز پیشرو در منطقه و جهان تبدیل شده است. پژوهشگاه رویان که در سال ۱۳۷۰ با هدف درمان ناباروری تأسیس شد، امروز به یکی از قطبهای جهانی در این حوزه تبدیل شده است. سالانه هزاران زوج نابارور از سراسر منطقه برای درمان به ایران سفر میکنند. ایران با ۴۰ مرکز درمان ناباروری و ۵۰ مرکز جامع سلامت باروری، یکی از گستردهترین شبکههای درمان ناباروری در منطقه را دارد و موفقیت درمان در مراکز ایرانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
ایران در تولید داروهای نوترکیب مانند اینترفرون گاما، مونوکلونال آنتیبادیها و انسولین انسانی به خودکفایی قابل توجهی دست یافته است. همچنین در حوزه تجهیزات پیشرفته پزشکی، ایران به تولید بسیاری از تجهیزات مانند دستگاههای دیالیز، سیتیاسکن و تجهیزات رادیولوژی دست یافته است. صنعت داروسازی ایران به بیش از ۹۵ درصد خودکفایی رسیده و بیش از ۹۰ درصد از داروهای مصرفی کشور در داخل تولید میشود. رهبر شهید در دیدار با مسئولان وزارت بهداشت بر «دسترسی مردم به داروی مفید، مؤثر، اصلی و کامل» تأکید داشتند.
پیشرفتهای پزشکی ایران تنها به داخل کشور محدود نشده و امروز ایران به یکی از مقاصد اصلی گردشگری سلامت در منطقه تبدیل شده است. سالانه بیش از ۱۲۰ هزار گردشگر سلامت از ۴۰ کشور جهان برای درمان به ایران سفر میکنند. هزینههای درمانی در ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار کمتر است و این مزیت رقابتی، ایران را به مقصدی جذاب برای گردشگران سلامت تبدیل کرده است.
حوزه پزشکی و سلامت در ایران امروز در نقطهای ایستاده که هم افتخارآمیز است و هم نیازمند توجه مضاعف. از یک سو، افزایش امید به زندگی به ۷۶ سال، رتبه اول منطقه در علوم پزشکی، درمان ناباروری با نرخ موفقیت ۳۰ تا ۴۰ درصد، و جذب سالانه ۱۲۰ هزار گردشگر سلامت، نشان از عزم جدی کشور برای تحقق «هیچ بیماری به خارج نرود» دارد. نگاه راهبردی رهبر شهید به علمِ نافع و درمان بیماران، امروز به ثمر نشسته و ایران به قطب درمانی منطقه تبدیل شده است. با این حال، نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در حوزه تجهیزات پیشرفته پزشکی و کاهش وابستگی به برخی داروهای خاص، از چالشهای این حوزه است.
پزشکی و سلامت امروز یکی از درخشانترین برگهای افتخار علمی ایران است که مرهون نگاه راهبردی رهبر شهید به علمِ نافع و درمان بیماران است. از نوبت ۱۰ ساله جراحی قلب تا رتبه اول منطقه و درمان ناباروری در تراز جهانی، همه نشان از تحقق «ایران قوی» در سایه علم و فناوری دارد.
رهبر شهید در دیدار با مسئولان وزارت بهداشت، برای تحقق این مسیر، بر چهار اصل اساسی تأکید داشتند: گسترش خدمات پزشکی، ارزان بودن آن، دسترسی مردم به داروی مفید و مؤثر، و تربیت پزشک با اخلاق و متدین. برای تداوم این مسیر و تحقق کامل آرزوی ایشان، سرمایهگذاری در تولید تجهیزات پیشرفته پزشکی، توسعه داروهای نوترکیب، و تربیت پزشکان متخصص، از راهکارهای اساسی هستند. ادامه این مسیر با همان ارادهای که رهبر شهید داشتند، ایران را به یکی از قطبهای درمانی جهان تبدیل خواهد کرد.
نوبت ۱۰ ساله جراحی قلب، سرگردانی در اروپا، «بیمار باید میمرد»؛ همه اینها دیروز بود. امروز ایران قطب درمانی منطقه است و «هیچ بیماری به خارج نمیرود». این تحول، ثمره یک باور بود؛ باور عمیق رهبر شهید به پزشکان ایران. باوری که عزت را از دل سلامت ملی بیرون کشید و به ایران هدیه کرد.
منبع: فارس