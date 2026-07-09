از بامداد امروز مردم ولایتمدار ایران در مشهد مقدس و‌ خیابان های منتهی به مراسم وداع چشم انتظار قائد شهید امت هستند‌.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - حال و هوای امروز  مشهد الرضا حال هوای اربعین است؛ امروز پنج شنبه ۱۸ تیر ماه  ۱۴۰۵ خبرنگار اعزامی گیلان به مشهد مقدس از نزدیک با حضور در آیین قائد شهید امت  از حس و حال مردم ایران در این مراسم می گویید :
ساعت ۲بامداد امروز مردم ولایتمدار ایران  با حضور در خیابان ها با داشتن پرچم ها  قرمز به نماد انتقام خواهی و عکس های مزین شده قائد  شهید امت  به گل منتظر این بزرگ مرد تاریخ  هستند، مردی که درس فداکاری ، مقاومت، اقتدار و صبوری را به ما آموخت.

امروز از سراسر ایران آمده اند تا بگویند ای امام شهید راهت ادامه دارد و هرگز یاد و خاطراتت از اذهان این ملت فراموش نخواهد شد.‌

شرکت کنندگان در صف های تشکیل شده مرگ بر وطن فروش خائن، مرگ بر اسرائیل و آمریکا سر دادند. 
گفتنی است : مراسم وداع ساعت ۱۴از خیابان امام رضا ( ع)  به سمت حرم مطهر رضوی آغاز می شود.

چشم انتظاری قائدشهید امت در خیابانهای مشهد الرضا

چشم انتظاری قائدشهید امت در خیابانهای مشهد الرضا

چشم انتظاری قائدشهید امت در خیابانهای مشهد الرضا

برچسب ها: وداع ، مشهدالرضا
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چشم انتظاری مردم ایران برای قائدشهید امت در خیابان‌های مشهدالرضا
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