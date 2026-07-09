مرضیه نصراللهی پاراتکواندوکار هیأت تکواندو استان قم با کسب مدال برنز رقابت‌های آزاد کره جنوبی (G۴) فدراسیون جهانی بار دیگر نام قم را در عرصه بین‌المللی مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم اعلام کرد:مرضیه نصراللهی پاراتکواندوکار هیأت تکواندو استان قم با کسب مدال برنز رقابت‌های آزاد کره جنوبی (G۴) فدراسیون جهانی بار دیگر نام قم را در عرصه بین‌المللی مطرح کرد.

رقابت‌های آزاد پاراتکواندو کره جنوبی با حضور ۱۶۵ ورزشکار از ۳۸ کشور در حال برگزاری است و تیم ملی ایران با ۱۰ نماینده در این رویداد معتبر حضور دارد.

نصراللهی در وزن مثبت ۶۵ کیلوگرم پس از عملکردی شایسته راهی مرحله نیمه‌نهایی شد و در این مرحله برابر نماینده ازبکستان و قهرمان پارالمپیک قرار گرفت. وی با وجود ارائه مبارزه‌ای نزدیک، از صعود به دیدار پایانی بازماند و در نهایت مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

رقابت‌های آزاد کره جنوبی از رویداد‌های دارای امتیاز G۴ فدراسیون جهانی تکواندو محسوب می‌شود و نتایج آن در رنکینگ جهانی و مسیر کسب سهمیه رویداد‌های مهم بین‌المللی تأثیرگذار است.

 

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، ورزش و جوانان
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