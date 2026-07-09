تیم‌های عملیاتی آتش‌نشانی شهرکرد با مدیریت موفق ۸ حادثه شامل حریق‌های متعدد و عملیات‌های امدادی، مانع از بروز خسارات جانی و گسترش بحران در سطح شهر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - عنایت الله رهنورد رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: نیرو‌های امدادی این سازمان روز پر حادثه‌ای با ۸ عملیات موفق را پشت سر گذاشتند.

وی افزود: یک مورد حریق خودروی سواری در خیابان یاسر که سریعاً اطفا شد.

راهنورد اضافه کرد: آتش‌سوزی ساختمان مسکونی در میرآباد که پرسنل سازمان آتش‌نشانی پیش از گسترش آتش و بروز خسارت بیشتر، نسبت به اطفا حریق آن اقدام کردند.

وی ادامه داد: یک مورد آتش سوزی مغازه فست فود در خیابان شریعتی که سریعاً اطفا شد.

راهنورد گفت: آتش‌سوزی کاروانسرای خرید و فروش دام زنده درسه راه هفشجان که متاسفانه با توجه به تاکید سازمان آتش‌نشانی در خصوص انبارداری ایمن، اما همچنان شاهد حوادثی از این دست هستیم.

وی تاکید کرد: آتش‌نشانان شهرکرد در چهار حادثه مجزا نیز نسبت به امدادرسانی یک مورد حلقه انگشتر و نجات یک فرد محبوس در خانه و دو مورد نجات و امدادرسانی در آسانسور اقدام کردند.

خوشبختانه در تمام این حوادث حضور به موقع آتش‌نشان‌ها از بروز خسارت بیشتر و مصدوم شدن شهروندان جلوگیری کرده است.

برچسب ها: امدادرسانی ، آتش نشانی
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