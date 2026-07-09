فدراسیون جهانی والیبال لغو ممنوعیت تیم والیبال روسیه را اعلام کرد و این تیم را در رنکینگ جهانی در جایگاه سوم قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی والیبال تحریم‌های اعمال‌شده علیه والیبال روسیه را لغو کرد تا تیم‌های ملی مردان و زنان این کشور پس از مدت‌ها دوباره به رنکینگ جهانی بازگردند؛ تصمیمی که در نخستین اثر مستقیم خود، جایگاه تیم ملی والیبال ایران را یک پله پایین آورد.

این تصمیم در پی اقدام اخیر کمیته بین‌المللی المپیک برای بازگرداندن کمیته ملی المپیک روسیه اتخاذ شد. تنها ۲۴ ساعت پس از آن، فدراسیون جهانی والیبال نیز ممنوعیت حضور تیم‌های روسیه در مسابقات تحت نظارت خود را برداشت و اعلام کرد ورزشکاران، مربیان و کادر فنی روسیه می‌توانند بار دیگر در رقابت‌های رسمی و جهانی شرکت کنند.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی، تیم‌های ملی روسیه با حفظ امتیازاتی که پیش از «فریز» شدن در اختیار داشتند، دوباره در رنکینگ جهانی قرار می‌گیرند. به این ترتیب تیم ملی والیبال مردان روسیه در رتبه سوم جهان ایستاده و تیم ملی زنان این کشور نیز در جایگاه نهم قرار گرفته است.

فدراسیون جهانی والیبال

برچسب ها: تیم والیبال روسیه ، فدراسیون جهانی والیبال
خبرهای مرتبط
دعوت فدراسیون والیبال روسیه از تیم ملی ایران؛ پیاتزا موافقت کرد
با لژیونر‌های والیبال ایران؛
از ۳۹ پاس صحیح کریمی تا نایب قهرمانی یاران نصری در جام حذفی لهستان 
با لژیونر‌های والیبال ایران؛
از مدال برنز اسفندیار در لیگ برتر چین تا قهرمانی آچه والی با گلزاده در لیگ اروپای مرکزی 
ملی‌پوشان والیبال به دوحه می‌روند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گزینه‌ای بهتر از تارتار برای هدایت پرسپولیس نبود/ تیم ملی باید تغییر نسل بدهد
بازیکن پرسپولیس از تیم ملی خط می‌خورد
فرانسه- مراکش؛ شیر‌های اطلس به دنبال انتقام از خروس‌ها
پرسپولیسی جنجالی به لیگ کانادا می پیوندد؟
تیم ملی امید با ۲۷ بازیکن به ترکیه می‌رود
تاجرنیا: اگر پنجره باز نشد بازیکنان را قرض می‌دهیم
برخی آمار‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تا پایان مرحله یک‌هشتم نهایی 
قهرمانی: با آمادگی کامل راهی قهرمانی آسیا می‌شویم
شایعه واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک تکذیب شد + عکس
​​​​​​​پایان کار تیم پاراتکواندو زنان ایران با کسب دو نشان برنز
آخرین اخبار
اقدام عجیب فدراسیون جهانی والیبال/ روسیه لغو تحریم و در جایگاه سوم دنیا
​​​​​​​پایان کار تیم پاراتکواندو زنان ایران با کسب دو نشان برنز
شایعه واگذاری باشگاه آلومینیوم اراک تکذیب شد + عکس
برخی آمار‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تا پایان مرحله یک‌هشتم نهایی 
شعبانی‌بهار: تحلیل رهبر شهید از ورزش یک استراتژی علمی بود/ توصیه‌های ایشان باید چراغ راه باشد
بازیکن پرسپولیس از تیم ملی خط می‌خورد
تیم ملی امید با ۲۷ بازیکن به ترکیه می‌رود
پرسپولیسی جنجالی به لیگ کانادا می پیوندد؟
تاجرنیا: اگر پنجره باز نشد بازیکنان را قرض می‌دهیم
قهرمانی: با آمادگی کامل راهی قهرمانی آسیا می‌شویم
۶ بازیکن با گیتی پسند تمدید کردند
گزینه‌ای بهتر از تارتار برای هدایت پرسپولیس نبود/ تیم ملی باید تغییر نسل بدهد
فرانسه- مراکش؛ شیر‌های اطلس به دنبال انتقام از خروس‌ها
عقد قرارداد ابوالفضل جلالی و شهرآبادی با پرسپولیس
معرفی کادر فنی تیم ملی اسکیت سرعت برای بازی‌های جهانی
آغاز تمرینات سرخپوشان زیر نظر تارتار
ابوالفضل جلالی جدیدترین یاغی فوتبال ایران!
انصراف گل‌گهر از لیگ قهرمانان آسیا/ چادرملو نماینده رسمی ایران شد
روادید آزادکاران برای حضور مسابقات مجارستان صادر شد
خلیفه در انتظار باز شدن پنجره؛ فرعباسی گزینه نخست آبی‌ها
بازیکنان آکادمی در صف جانشینی جلالی
برگ برنده در دستان وینگر استقلال
درخشش مریم عبدالله‌پور در برابر قهرمان پارالمپیک
صحرایی: با توافق بین گل‌گهر و پرسپولیس، قراردادم را فسخ کردم
پشت پرده حذف مصر از جام جهانی؛ پای صهیونیست ها در میان بود
تاریخ‌سازی ووشوکاران ایرانی در چین
کسری طاهری، پدیده فصل قبل مصدوم شد
اعزام نوجوانان والیبالیست ایران به قهرمانی آسیا
اسبقیان: حضور پرشور جامعه ورزش در مراسم تشییع قائد شهید امت نشانه وفاداری است
با اعلام نادو، ۳ ورزشکار ایرانی ۳ تا ۷ سال محروم شدند