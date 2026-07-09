فدراسیون جهانی والیبال لغو ممنوعیت تیم والیبال روسیه را اعلام کرد و این تیم را در رنکینگ جهانی در جایگاه سوم قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون جهانی والیبال تحریم‌های اعمال‌شده علیه والیبال روسیه را لغو کرد تا تیم‌های ملی مردان و زنان این کشور پس از مدت‌ها دوباره به رنکینگ جهانی بازگردند؛ تصمیمی که در نخستین اثر مستقیم خود، جایگاه تیم ملی والیبال ایران را یک پله پایین آورد.

این تصمیم در پی اقدام اخیر کمیته بین‌المللی المپیک برای بازگرداندن کمیته ملی المپیک روسیه اتخاذ شد. تنها ۲۴ ساعت پس از آن، فدراسیون جهانی والیبال نیز ممنوعیت حضور تیم‌های روسیه در مسابقات تحت نظارت خود را برداشت و اعلام کرد ورزشکاران، مربیان و کادر فنی روسیه می‌توانند بار دیگر در رقابت‌های رسمی و جهانی شرکت کنند.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی، تیم‌های ملی روسیه با حفظ امتیازاتی که پیش از «فریز» شدن در اختیار داشتند، دوباره در رنکینگ جهانی قرار می‌گیرند. به این ترتیب تیم ملی والیبال مردان روسیه در رتبه سوم جهان ایستاده و تیم ملی زنان این کشور نیز در جایگاه نهم قرار گرفته است.